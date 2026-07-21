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Asociația ACCEPT acuză că o femeie trans din Franța a fost agresată într-o secție de poliție din București. A sesizat Parchetul Militar

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Foto: Asociația ACCEPT
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ACCEPT: Femeia a fost agresată după ce s-a trezit în locuința unui necunoscut Plângere la Parchetul Militar Apel pentru o anchetă

Asociația ACCEPT a anunțat că a sesizat Parchetul Militar după ce o femeie trans din Franța, creatoare de conținut, a fost „agresată cu brutalitate” într-o secție de poliție din București. Organizația a adăugat că femeia fusese reținută după ce a reacționat în legitimă apărare, în urma unei agresiuni sexuale.

Potrivit unui comunicat al Asociației ACCEPT, incidentul a avut loc la începutul lunii iunie, în Secția 27 de Poliție din București.

„Asociaţia ACCEPT s-a adresat Parchetului Militar în cazul unei femei bătute cu brutalitate de forţele de ordine, chiar în Secţia de Poliţie nr. 27 din Bucureşti, la începutul lunii iunie. Victima, o femeie trans din Franţa – creatoare de conţinut, fusese reţinută în urma reacţiei de auto-apărare pe care a avut-o după ce s-a trezit în camera unui necunoscut, în centrul Bucureştiului. Cel mai probabil, femeia fusese agresată sexual, după ce i-au fost administrate substanţe ilegale în clubul în care se afla. Cazul atrage atenţia asupra abuzurilor instituţionale, dar şi asupra eşecului statului de a proteja victimele agresiunilor sexuale”, au afirmat reprezentanții organizației.

ACCEPT: Femeia a fost agresată după ce s-a trezit în locuința unui necunoscut

Potrivit Asociației ACCEPT, Bellehaze, o femeie trans și creatoare de conținut din Franța, venise în București pentru a participa la un eveniment internațional dedicat industriei web pentru adulți.

Organizația afirmă că, după conferință, femeia a ieșit în oraș și nu își mai amintește mare parte din cele întâmplate.

„După conferinţă, femeia a ieşit în oraş, dar nu mai are multe amintiri din acea noapte. S-a trezit în camera unui necunoscut, care, cel mai probabil, o sedase şi o violase. Din cauza şocului, a avut o reacţie de auto-apărare în faţa agresorului, pentru care a fost apoi escortată la Secţia de Poliţie nr. 27. După ce a fost încătuşată de organele de ordine publică, victima a fost îmbrâncită în liftul secţiei de poliţie, acolo unde nu existau camere de supraveghere, de doi bărbaţi în uniformă. Bellehaze nu ştie dacă cei doi sunt angajaţi ai Poliţiei Române sau ai Jandarmeriei, aceştia neidentificându-se în prealabil”, susține asociația.

Reprezentanții ACCEPT afirmă că femeia ar fi fost lovită de mai multe ori și că „i s-a strigat de mai multe ori că se află în România, şi nu în Franţa”.

Content creator trans din Franța, agresată de forțele de ordine din România
Foto: Asociația ACCEPT

Plângere la Parchetul Militar

Potrivit organizației, după incident, femeia ar fi fost obligată să semneze mai multe documente.

„După bătaia din lift, alţi doi poliţişti au obligat-o semneze diverse declaraţii. Victima a mers apoi direct la urgenţe, unde mărturiseşte că a fost tratată cu empatie atât de personalul spitalului care i-a acordat îngrijiri medicale, cât şi de ceilalţi pacienţi care i-au observat starea”, precizează sursa citată.

Asociația ACCEPT susține că a însoțit-o pe femeie la secția de poliție pentru depunerea plângerilor.

„Organele de ordine i-au înregistrat doar plângerea pentru viol şi au refuzat să o înregistreze pe cea privind agresiunile săvârşite de oamenii legii. Ulterior, victima a fost examinată de INML, care a constatat agresiunea la care a fost supusă şi au înregistrat semnele bătăii la care a fost supusă”, mai arată organizația.

A doua zi, femeia, însoțită de o avocată și un consilier juridic al asociației, a depus o plângere la Parchetul Militar, unde a fost audiată.

Apel pentru o anchetă

Consilierul juridic al Asociației ACCEPT, Daria Anoaica, solicită autorităților să investigheze cazul.

„Violenţa forţelor de ordine îndreptată asupra unei femei trans, victimă a unui viol, reprezintă un abuz extrem de grav, care într-o ţară europeană trebuie să atragă sancţiuni reale. Asociaţia Accept va face toate demersurile necesare în acest sens. Facem apel la toate instituţiile competente să trateze cu maximă seriozitate acest caz şi să desfăşoare o anchetă promptă şi imparţială, în urma căreia toţi agresorii să fie traşi la răspundere”, a declarat Daria Anoaica.

Editor : Ana Petrescu

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