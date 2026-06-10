Live TV

Video Pete Hegseth, mesaj ferm către Havana: „Cuba să nu achiziționeze armament care poate amenința SUA. Ar fi nechibzuit”

Data publicării:
Pentagon US Iran
Pete Hegseth. Foto: Profimedia

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a avertizat Cuba să nu achiziționeze arme care ar putea amenința Statele Unite, în timpul unei vizite la baza militară americană din Golful Guantanamo. Washingtonul a intensificat presiunea asupra Cubei prin sancțiuni și un puternic blocaj petrolier, iar președintele american Donald Trump a semnalat în repetate rânduri că guvernul cubanez ar putea fi următorul, după Venezuela, care va ceda presiunii americane, anunță The Guardian.

„Ar fi nechibzuit ca guvernul cubanez să încerce să procure sau să obțină acces la tipuri de arme care ar putea ajunge la această bază sau pe teritoriul american”, a declarat secretarul american al Apărării în discursul adresat trupelor americane de la baza din sud-estul Cubei.

„Ar invita un tip de confruntare pe care nu numai că nu și-l doresc, dar pe care nu l-ar putea suporta”, a spus Hegseth. „Viitorul Cubei se află în mâinile președintelui Statelor Unite și ale conducerii cubaneze”, a declarat el.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Publicația americană Axios a raportat luna trecută că Cuba a achiziționat peste 300 de drone militare și a început recent să discute planuri de a le folosi pentru a ataca baza de la Guantanamo, navele militare americane și, posibil, chiar și Florida.

Cuba achiziționează drone de atac din Rusia și Iran încă din 2023 și intenționează să cumpere și mai multe, au declarat oficiali americani pentru Axios.

Havana a criticat dur raportul, ministrul cubanez de Externe, Bruno Rodriguez, acuzând Statele Unite că pun la cale, fără niciun temei, următorul război.

Pe lângă Guantanamo, Hegseth urma să se deplaseze miercuri și la Tampa, Florida, sediul Comandamentului Central al SUA (CENTCOM), care coordonează forțele americane din Orientul Mijlociu, inclusiv operațiunile împotriva Iranului.

Călătoria la Guantanamo este a doua efectuată de Hegseth în calitate de șef al Pentagonului, după o altă vizită de la începutul anului trecut, și este cea mai recentă dintr-o serie de vizite pe insulă ale unor înalți oficiali americani.

Citește și:

„Îşi arată adevărata faţă.” Reacția Cubei după ce Marco Rubio a acuzat guvernul de la Havana că sponsorizează terorismul

La sfârșitul lunii trecute, generalul american de rang înalt care supraveghează operațiunile din America Latină a vizitat Guantánamo, unde s-a întâlnit cu liderii militari cubanezi.

Cu două săptămâni mai devreme, directorul CIA, John Ratcliffe, a vizitat Havana și s-a întâlnit cu oficiali cubanezi.

Golful Guantanamo, situat la 700 km sud-est de Miami, pe coasta de sud-est a Cubei, găzduiește o închisoare notorie pentru prizonierii reținuți după atacurile din 11 septembrie 2001.

Închisoarea a fost folosită pentru a-i ține pe termen nelimitat pe cei reținuți în timpul războaielor și al altor operațiuni care au urmat atacurilor.
Condițiile de acolo au stârnit proteste din partea grupurilor pentru drepturile omului, iar experții ONU au condamnat-o ca fiind un loc de „notorietate fără egal”.

Trump a încercat, de asemenea, să folosească baza ca centru de detenție pentru imigranții care sunt expulzați din Statele Unite.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
eugen tomac nicusor dan cotroceni
1
Kelemen Hunor: Avea dreptate Nicușor Dan când a venit cu Eugen Tomac. Partidele nu au...
accident tir-constanta-politie locala colaj
2
Un polițist local i-a dat cu spray lacrimogen și l-a lovit cu picioarele pe șoferul...
INSTANT_COTROCENI_DAN_RUTTE_NAWROCKI_30_INQUAM_Photos_Octav_Ganea-scaled
3
Planul B de guvernare. Ce nume de premier ia în calcul Nicușor Dan dacă Executivul condus...
sofer
4
Anunțul medicilor despre șoferul care a pierdut controlul TIR-ului pe care îl conducea în...
Kim Jong Un în inspecție în noul cartier de zgârie nori din Phenian, Hwasong
5
„Regimul este mai bogat ca niciodată”. Cum a devenit Coreea de Nord o surpriză economică...
FIFA le-a interzis echipamentul pentru Cupa Mondială, cu 4 zile înainte de primul meci!
Digi Sport
FIFA le-a interzis echipamentul pentru Cupa Mondială, cu 4 zile înainte de primul meci!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Donald Trump
„Iubesc inflația”, spune Trump pe fondul creșterii prețurilor în contextul conflictului cu Iranul: „Va scădea. Va cădea ca o piatră”
Toy tank model on map of Europe Union.
Fortăreața Europa face planuri pentru apărarea fără SUA: scenariul coalițiilor NATO regionale, care ar funcționa și fără Articolul 5
trump vorbeste la birou
Trump afirmă că SUA au transportat în secret milioane de barili de petrol prin Strâmtoarea Ormuz
Odesa, Ukraine. 07th July, 2024. Ukrainian Foreign Minister Dmytro Kuleba, right, listens during a bilateral discussion with British Defense Secretary John Healey, and delegations, July 7, 2024 in Odesa, Ukraine. Healey pledged fresh support for Ukraine f
„Trump a eșuat”. Fostul ministru Kuleba critică demersurile liderului SUA privind războiul din Ucraina: „Nu și-au atins obiectivul”
Uzina de la Natanz
AIEA adoptă o rezoluție prin care solicită Iranului să raporteze stocurile de uraniu îmbogățit. Mesajul Teheranului înainte de vot
Recomandările redacţiei
INSTANT_TOMAC_PNL_04_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Eugen Tomac a definitivat lista viitorilor miniștri. Ce nume vor face...
cristian diaconescu sustine un discurs
Cristian Diaconescu, despre răspunsul NATO la cererea de ajutor a...
radu burnete administratia prezidentiala
După apelul președintelui, Radu Burnete transmite un mesaj ferm...
Eugen Tomac
Tomac nu exclude schimbarea propunerilor de miniștri, dacă partidele...
Ultimele știri
Se reaprinde butoiul cu pulbere din Orientul Mijlociu. Trump amenință din nou Iranul cu atacuri în forță. Ce spune Teheranul
SUA confirmă că au tras asupra unui petrolier în apropierea Omanului. Trei marinari sunt dispăruţi
Papa Leon a binecuvântat visul lui Gaudi, Sagrada Familia, la o sută de ani după moartea arhitectului modernist
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Au crescut-o ca pe propria fiică. După 14 luni, familia a aflat că "fetița" avea de fapt 37 de ani și un...
Cancan
Simona Halep și ,,Regele mezelurilor'', escapadă romantică la Mykonos. Fosta campioană și milionarul nu se...
Fanatik.ro
Ea este echipa din SuperLiga campioană la primit bani publici! FCSB se află pe lista de 10 cluburi
editiadedimineata.ro
Imigrația, alegerile și inteligența artificială au dominat dezinformarea din Spania și Portugalia. Ce...
Fanatik.ro
Pariul lui Pancu la Rapid. Vrea să relanseze cariera unui fost internațional care fusese trecut pe „lista...
Adevărul
Greșeala care l-a costat viața pe ofițerul rus. Fiul său i-ar fi postat, din neatenție, numărul de...
Playtech
Cât te costă acum să deții o casă în România. Lista completă a taxelor și impozitelor din 2026
Digi FM
Loredana Groza și Fuego, "întâlnire pe nevăzute la piață". Ce au cumpărat cei doi artiști de la tarabele cu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură de teatru: Iran vrea să se retragă! Care a fost ”picătura care a umplut paharul” și decizia de...
Pro FM
„Palermo nu este de închiriat!” Dua Lipa a blocat centrul orașului pentru nunta ei de lux, iar acum vrea să...
Film Now
A câștigat mai puțin decât Sheen în „Two and a Half Men”, dar primește și acum sume uriașe. Din ce trăiește...
Adevarul
Momente dramatice în familia unui fost deputat PSD. Soția sa a ajuns în stare gravă la spital după ce a fost...
Newsweek
4.200 dosare de pensie la CCR, care va lua o decizie excepțională. Legea pensiilor s-ar putea schimba complet
Digi FM
Turistă revoltată de suma plătită pentru două înghețate la Roma: „Capcană pentru turiști”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Apa alcalină, noul "elixir al sănătății" promovat de vedete. Ce spun medicii despre beneficiile reale și...
Digi Animal World
De ce se linge pisica imediat după ce o mângâi? Motivul real este diferit de ceea ce crezi
Film Now
Are 70 de ani, a devenit mamă la 46, dar nu regretă. Geena Davis: „Sunt fericită că am avut copii târziu...
UTV
Anca Dinicu și Georgian Păun s-au despărțit. Actrița a făcut anunțul la un an și jumătate după ce a devenit...