Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a avertizat Cuba să nu achiziționeze arme care ar putea amenința Statele Unite, în timpul unei vizite la baza militară americană din Golful Guantanamo. Washingtonul a intensificat presiunea asupra Cubei prin sancțiuni și un puternic blocaj petrolier, iar președintele american Donald Trump a semnalat în repetate rânduri că guvernul cubanez ar putea fi următorul, după Venezuela, care va ceda presiunii americane, anunță The Guardian.

„Ar fi nechibzuit ca guvernul cubanez să încerce să procure sau să obțină acces la tipuri de arme care ar putea ajunge la această bază sau pe teritoriul american”, a declarat secretarul american al Apărării în discursul adresat trupelor americane de la baza din sud-estul Cubei.

„Ar invita un tip de confruntare pe care nu numai că nu și-l doresc, dar pe care nu l-ar putea suporta”, a spus Hegseth. „Viitorul Cubei se află în mâinile președintelui Statelor Unite și ale conducerii cubaneze”, a declarat el.

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Publicația americană Axios a raportat luna trecută că Cuba a achiziționat peste 300 de drone militare și a început recent să discute planuri de a le folosi pentru a ataca baza de la Guantanamo, navele militare americane și, posibil, chiar și Florida.

Cuba achiziționează drone de atac din Rusia și Iran încă din 2023 și intenționează să cumpere și mai multe, au declarat oficiali americani pentru Axios.

Havana a criticat dur raportul, ministrul cubanez de Externe, Bruno Rodriguez, acuzând Statele Unite că pun la cale, fără niciun temei, următorul război.

Pe lângă Guantanamo, Hegseth urma să se deplaseze miercuri și la Tampa, Florida, sediul Comandamentului Central al SUA (CENTCOM), care coordonează forțele americane din Orientul Mijlociu, inclusiv operațiunile împotriva Iranului.

Călătoria la Guantanamo este a doua efectuată de Hegseth în calitate de șef al Pentagonului, după o altă vizită de la începutul anului trecut, și este cea mai recentă dintr-o serie de vizite pe insulă ale unor înalți oficiali americani.

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La sfârșitul lunii trecute, generalul american de rang înalt care supraveghează operațiunile din America Latină a vizitat Guantánamo, unde s-a întâlnit cu liderii militari cubanezi.

Cu două săptămâni mai devreme, directorul CIA, John Ratcliffe, a vizitat Havana și s-a întâlnit cu oficiali cubanezi.

Golful Guantanamo, situat la 700 km sud-est de Miami, pe coasta de sud-est a Cubei, găzduiește o închisoare notorie pentru prizonierii reținuți după atacurile din 11 septembrie 2001.

Închisoarea a fost folosită pentru a-i ține pe termen nelimitat pe cei reținuți în timpul războaielor și al altor operațiuni care au urmat atacurilor.

Condițiile de acolo au stârnit proteste din partea grupurilor pentru drepturile omului, iar experții ONU au condamnat-o ca fiind un loc de „notorietate fără egal”.

Trump a încercat, de asemenea, să folosească baza ca centru de detenție pentru imigranții care sunt expulzați din Statele Unite.

Editor : C.A.