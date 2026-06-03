„Îşi arată adevărata faţă.” Reacția Cubei după ce Marco Rubio a acuzat guvernul de la Havana că sponsorizează terorismul

Ministrul cubanez de externe, Bruno Rodriguez, l-a acuzat miercuri pe secretarul de stat american Marco Rubio că a minţit în Senatul SUA, unde a afirmat că guvernul de la Havana sponsorizează terorismul şi ajută spionajul rus şi chinez, pentru a "provoca o criză umanitară şi a promova o intervenţie militară" americană pe insulă, relatează agenţia EFE.

Vorbind marţi în Comisia pentru Relaţii Externe a Senatului SUA, Rubio a acuzat Cuba că "sponsorizează terorismul" în ţări din America Latină şi că găzduieşte pe teritoriul său instalaţii ale serviciilor de informaţii ruse şi chineze.

"Cuba a sponsorizat terorismul şi a sprijinit diverse grupări. De exemplu, practic toate grupările teroriste violente de stânga radicală din America Latină au depins, la un moment dat, de sprijinul Cubei", a argumentat Rubio, dând ca exemple grupările columbiene Armata de Eliberare Naţională (ELN), FARC şi facţiunile lor disidente, scrie Agerpres.

Secretarul de stat american a susţinut de asemenea că insula cubaneză "continuă să găzduiască un număr considerabil de instalaţii de spionaj pentru culegerea de informaţii de către China şi Rusia".

Reacţionând pe reţelele de socializare după aceste declaraţii, ministrul de externe cubanez, Bruno Rodriguez, a afirmat că Rubio "nu are argumente în faţa Congresului ţării sale pentru a justifica impunerea acestei măsuri criminale", referindu-se la menţinerea Cubei pe lista Statelor Unite cu ţările despre care Washingtonul consideră că sponsorizează terorismul.

"El îşi arată adevărata faţă. Motivaţia sa politică şi unicul său scop sunt clare: să asfixieze economia cubaneză prin toate mijloacele posibile, să provoace o criză umanitară şi să promoveze o intervenţie militară în Cuba", a adăugat şeful diplomaţiei cubaneze, care a reproşat de asemenea Senatului american că i-a permis secretarului de stat Marco Rubio "să mintă".

După ce l-a capturat în ianuarie pe preşedintele venezuelean Nicolas Maduro, Administraţia preşedintelui american Donald Trump a sporit presiunea asupra Cubei, împotriva căreia a impus o blocadă petrolieră care a exacerbat criza economică şi socială din insulă, concomitent cu ameninţări repetate din partea liderului de la Casa Albă că ar putea "prelua controlul" asupra acestei ţări.

Washingtonul şi Havana au avut unele contacte pentru a negocia o ieşire din acest conflict, în timp ce Cuba afirmă că schimbările în ţară pot fi decise doar de poporul cubanez şi acuză Statele Unite că pregătesc o agresiune militară.

Editor : A.P.