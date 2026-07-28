Donald Trump îl privește pe președintele Rusiei, Vladimir Putin, într-o lumină din ce în ce mai puțin favorabilă, au declarat pentru The Wall Street Journal surse apropiate liderului american.

Potrivit acestora, inițial Trump credea că armata rusă va învinge Ucraina pe câmpul de luptă. Putin i-a spus personal lui Trump de mai multe ori că frontul Forțelor Armate ale Ucrainei va cădea în curând: de exemplu, pe 14 iulie, în timpul unei convorbiri telefonice, el a afirmat că situația pentru Kiev este „critică”, iar pe 9 martie a vorbit despre „avansarea extrem de reușită” a trupelor ruse. După întâlnirea cu Putin din Alaska, din august 2025, Trump a afirmat că Ucraina a pierdut deja războiul, iar Vladimir Zelenski „nu mai are nicio șansă”.

Trump, potrivit WSJ, i-a spus lui Putin că dorește ca războiul să se încheie. El a invocat pierderile uriașe de pe front, care, conform estimărilor occidentale, au ajuns la 1,4 milioane de persoane în rândul armatei ruse (inclusiv morți și răniți) și la aproximativ 2 milioane pentru ambele armate. Numai în ceea ce privește morții, potrivit datelor serviciilor de informații britanice, Putin a pierdut pe front 500.000 de soldați.

Însă, în ciuda pierderilor și a loviturilor dronelor ucrainene, care ajung până în orașele din Siberia, la o distanță de 3.000 km de graniță, Putin nu și-a schimbat obiectivul strategic de a supune Ucraina, consideră oficialii americani. Potrivit acestora, totuși, Trump rămâne optimist în ceea ce privește perspectivele unei soluționări pașnice a conflictului.

Potrivit unor surse ale WSJ, Trump a fost impresionat de capacitatea Ucrainei de a opune rezistență și de loviturile de la distanță asupra teritoriului rus, care au vizat zeci de rafinării și, ulterior, centre logistice. Trump este, de asemenea, „încântat” de industria ucraineană de drone, care produce peste un milion de drone pe an, și, în special, de capacitatea Kievului de a respinge atacurile cu drone „Shahed”, cu care trupele americane se confruntă în Iran, subliniază sursele WSJ.

Acest lucru, precum și campania liderilor europeni, au schimbat atitudinea lui Trump față de Zelenski, pe care președintele american îl privește din ce în ce mai mult ca pe un învingător. Cu toate acestea, nu este clar cât va dura această schimbare în preferințele lui Trump, subliniază sursele WSJ. În trecut, lui Putin i-a reușit să-și promoveze cu succes punctul de vedere în discuțiile cu Trump și cu consilierii acestuia, subliniază aceștia.

La începutul verii, Casa Albă intenționa să-i trimită din nou la Moscova pe Steve Whitcroft și Jared Kushner pentru negocieri. Însă vizita lor se amână, iar Kremlinul continuă să insiste că „obiectivele operațiunii militare speciale vor fi atinse”, trupele „avansează”, iar la granița cu Ucraina este necesară o „zonă tampon”, inclusiv din cauza invaziei forțelor armate ucrainene în regiunea Kursk.

Noua propunere a lui Trump către Putin constă într-un armistițiu aerian cu Ucraina, pe care președintele SUA intenționează să o discute cu Zelenski, care a sosit ieri la Washington. La Kremlin, însă, nu se vede „nimic concret” în noile formule de soluționare a conflictului, a declarat pe 27 iulie purtătorul de cuvânt al președintelui, Dmitri Peskov. A doua zi, el a adăugat că amenințarea din partea „regimului de la Kiev” trebuie „prevenită și eliminată definitiv”.

Editor : A.R.