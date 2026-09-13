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Înălțarea Sfintei Cruci 2026: Ce duc credincioșii la biserică pentru sfințire și ce tradiții se respectă pe 14 septembrie

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De ce se ține post de Înălțarea Sfintei Cruci 2026. Sursă Foto Getty Images
De ce se ține post de Înălțarea Sfintei Cruci 2026. Sursă Foto Getty Images
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Din articol
Cele mai importante tradiții și obiceiuri de Înălțarea Sfintei Cruci 2026 Ce nu este bine să faci pe 14 septembrie

Înălțarea Sfintei Cruci este prăznuită anual la 14 septembrie și se numără printre cele mai importante sărbători din calendarul ortodox. În 2026, credincioșii marchează această zi prin rugăciune și reculegere, iar rânduiala bisericească prevede abținerea de la alimentele de dulce sau ajunare deplină.

Dincolo de semnificația religioasă, această sărbătoare este asociată cu numeroase tradiții populare, păstrate și transmise de-a lungul generațiilor în diferite regiuni ale țării.

Cele mai importante tradiții și obiceiuri de Înălțarea Sfintei Cruci 2026

„Data de 14 septembrie ocupă un loc important atât în calendarul ortodox, cât și în tradiția românească. Sărbătoarea este asociată cu rugăciunea, smerenia și cumpătarea, dar și cu numeroase obiceiuri transmise din generație în generație.

În cultura populară, această sărbătoare marchează și un moment de trecere, fiind considerată un hotar între vară și toamnă, când natura începe să-și schimbe treptat înfățișarea. Pentru credincioși, însă, semnificația datei depășește sfera datinilor și a credințelor populare. Înălțarea Sfintei Cruci amintește de jertfa Mântuitorului Iisus Hristos, iar Crucea reprezintă simbolul central al credinței, speranței și mântuirii. Astfel, ziua este un prilej de rugăciune și reculegere, în care preocupările cotidiene trec în plan secund.

O zi a rugăciunii și a cumpătării

Dincolo de obiceiurile locale, Înălțarea Sfintei Cruci este, înainte de toate, un prilej de rugăciune și reculegere. Credincioșii sunt îndemnați să se apropie de viața spirituală, să participe la slujbă și să respecte rânduiala bisericească.

Postul nu reprezintă doar o restricție alimentară, ci este înțeles în tradiția creștină drept un exercițiu de înfrânare și de apropiere de Dumnezeu. Prin renunțare și cumpătare, cei care îl respectă sunt chemați să se îndrepte către rugăciune și smerenie și să reflecteze asupra jertfei lui Hristos.”, a explicat pentru Digi24.ro preotul Marius Oblu

Busuiocul, florile și plantele sfințite, printre tradițiile zilei

„Unul dintre obiceiurile întâlnite în mai multe regiuni ale țării este ducerea la biserică a busuiocului, a florilor și a plantelor aromatice, pentru a fi sfințite. După slujbă, acestea sunt păstrate în gospodărie, adesea în apropierea icoanelor, ca semn al binecuvântării și al credinței. În unele comunități, ele sunt folosite pe parcursul anului, după datina locului, în momente considerate importante pentru familie și gospodărie.

O altă tradiție este culegerea plantelor de leac în preajma sărbătorii. În trecut, oamenii acordau o atenție deosebită ierburilor și florilor adunate în această perioadă, pe care le păstrau în case și cărora le atribuiau, potrivit credințelor populare, proprietăți protectoare și vindecătoare. Practicile diferă de la o regiune la alta și fac parte din patrimoniul transmis de-a lungul generațiilor.”, a adăugat preotul

Ce nu este bine să faci pe 14 septembrie

„Înălțarea Sfintei Cruci este asociată, în tradiția populară, cu liniștea, cumpătarea și respectul față de sărbătoare. Se spune că, pe 14 septembrie, oamenii ar trebui să renunțe la treburile gospodărești solicitante și la activitățile care pot fi amânate, pentru a acorda mai mult timp rugăciunii și reculegerii. Potrivit obiceiurilor păstrate în diferite regiuni, nici muncile agricole care nu sunt urgente nu sunt recomandate.

Totodată, credincioșii sunt îndemnați să se ferească de petreceri zgomotoase, excese și comportamente care contravin atmosferei de smerenie specifice momentului. Întrucât în calendarul ortodox este prevăzută o rânduială aspră, aceștia nu consumă alimente de dulce. De asemenea, este bine ca certurile, conflictele, furia și vorbele grele să fie lăsate deoparte, astfel încât sărbătoarea să fie petrecută în pace și cu apropiere sufletească de Dumnezeu.”, a conchis sursa Digi24.ro

Editor : M.C.

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