Un pachet cu un praf alb a fost livrat la o bază militară americană: mai multe persoane s-au îmbolnăvit

Data publicării:
US_Navy_040514-N-0295M-005_An_aerial_view_of_Andrews_Air_Force_Base_flight_line_during_the_first_day_of_the_2004_Joint_Service_Open_House
Baza militară Andrews Foto via wikimedia.org

Un pachet suspect a fost livrat la o bază militară americană din Maryland, ceea ce a cauzat îmbolnăvirea mai multor persoane şi a dus la transportarea mai multora la spital, a relatat CNN joi, potrivit Reuters.

Un comunicat al Bazei Comune Andrews, situată în afara Washingtonului, D.C., a informat că o clădire din bază a fost evacuată după ce o persoană „a deschis un pachet suspect”, potrivit CNN, scrie Agerpres.

Mai multe persoane au fost transportate la Centrul Medical Malcolm Grove din bază, a precizat acesta.

„Ca măsură de precauţie, clădirea şi o altă clădire adiacentă au fost evacuate şi a fost stabilit un cordon în jurul zonei”, a relatat CNN, citând comunicatul bazei.

„Primii respondenţi ai Bazei Comune Andrews au fost trimişi la faţa locului, au stabilit că nu există ameninţări imediate şi au predat locul incidentului Biroului de Investigaţii Speciale. O anchetă este în curs de desfăşurare”, se arată în comunicat.

Coletul conţinea un praf alb neidentificat, a informat CNN, citând două surse familiarizate cu ancheta.

Un test iniţial la locul faptei efectuat de echipa HAZMAT (materiale periculoase - n.r.) nu a detectat nimic periculos, dar ancheta este în curs de desfăşurare, a adăugat CNN, citând una dintre sursele familiarizate cu situaţia.

Departamentul Apărării SUA şi Baza Comună Andrews nu au răspuns imediat unei solicitări de comentarii din partea Reuters.

Editor : B.E.

