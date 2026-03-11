Live TV

CSAT analizează, astăzi, dislocarea temporară în România a unor capabilități militare

CSAT
Ședință a CSAT. Foto: Site-ul Administrației Prezidențiale

Consiliul Suprem de Apărare a Țării se reunește, miercuri, la Palatul Cotroceni, pentru a analiza dislocarea temporară „pe teritoriul României a unor capabilități militare” și ca să evalueze impactul evenimentelor din Orientul Mijlociu asupra pieței petroliere din țara noastră. Statele Unite au solicitat privind dislocarea unor trupe și avioane de luptă în la baza Mihail Kogălniceanu. Ședința este programată la ora 09.30 pentru a oferi timpul necesar ca, în cazul în care decizia e aprobată de CSAT, să fie transmisă Parlamentului pentru adoptare în cursul aceleiași zile, potrivit surselor Digi24.

Astfel, Administrația Prezidențială a anunțat că pe ordinea de zi a CSAT de astăzi figurează principalele teme:

  • „Situația din Orientul Mijlociu. Implicații pentru România;
  • Evaluarea impactului evenimentelor din Orientul Mijlociu asupra pieței petroliere din România;
  • Analiza dislocării temporare pe teritoriul României a unor capabilități militare”.

România a primit o solicitare din partea Pentagonului pentru dislocarea unor trupe și a unor avioane de luptă la baza aeriană Mihail Kogălniceanu, din județul Constanța.

Baza este considerată una strategică pentru NATO și ar putea reprezenta un punct important de lansare pentru avioanele de luptă în contextul conflictului dintre Statele Unite, Israel și Iran.

În trecut, baza Mihail Kogălniceanu a fost utilizată în operațiuni militare similare. De exemplu, în timpul unui conflict anterior dintre Israel și Iran, avioane britanice staționate la această bază au decolat din România pentru a lovi ținte din Iran, informațiile devenind publice abia ulterior.

Ministerul Apărării Naționale a fost informat pe 29 octombrie 2025 cu privire la redimensionarea unei părți a trupelor americane dislocate pe Flancul Estic al NATO, ca parte din procesul de reevaluare a posturii globale a forțelor militare ale SUA, spune comunicatul de presă al instituției.

Astfel, în prezent, aproximativ 1.000 de militari americani se află în România, cei mai mulți fiind staționați la bazele Mihail Kogălniceanu, Câmpia Turzii și Deveselu. Numărul lor este mai mic decât în trecut, după ce administrația Donald Trump a decis reducerea unor efective militare americane din Europa.

Potrivit informațiilor disponibile, de la începutul războiului cu Iranul unitățile militare din România nu au fost folosite pentru operațiuni militare în această țară. Totuși, există indicii că baza din Constanța ar putea deveni un punct de lansare pentru avioane de luptă. În astfel de situații, dislocarea de trupe străine și desfășurarea unor operațiuni militare pe teritoriul României necesită și aprobarea Parlamentului.

Ultima ședință a CSAT a avut loc pe 24 noiembrie 2025. La ședință au fost analizate mai multe teme, axate în principal pe modul de implementare a măsurilor pentru dezvoltarea capacității de apărare a statului și pentru creșterea rezilienței societății.

Editor : Ana Petrescu

