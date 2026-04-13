Video Tisza, partidul lui Peter Magyar, obține majoritatea calificată în Parlament. Rezultatele care acoperă aproape 99% dintre secții

Partidul TISZA, al lui Peter Magyar, câștigător incontestabil al alegerilor parlamentare din Ungaria. Foto: Profimedia
Conform unui rezultat oficial care acoperă aproape 99% dintre secțiile de votare, Tisza obține o majoritate calificată în Parlament. Partidul câștigă 138 de locuri din 199, cu peste 53,06% dintre voturi, devansând FIDESZ-ul lui Viktor Orban, care va trebui să se mulțumească cu 55 de locuri (aproape 38,4% dintre voturi), scrie Le Monde.

Cu 5,83% dintre voturi, partidul de extremă dreapta, deschis antisemit și antirrom, Mi Hazank (Patria noastră), va avea 6 locuri.

Participarea la alegeri a atins un record de 79,50%, susținută în special de votul tinerilor.

„Astăzi, poporul maghiar a spus da Europei”, a declarat Péter Magyar mulțimii venite să-l aclame duminică seara, pe malurile Dunării, la Budapesta.

El a promis, de asemenea, să restabilească contraputerea și să garanteze „funcționarea democratică” a țării, o sarcină „enormă”.

Viktor Orban, la conducerea țării din 2010, și-a recunoscut înfrângerea. Luând act de rezultatele „dureroase, dar fără echivoc”, el a spus că a „felicitat partidul câștigător”.

Numeroși lideri europeni au salutat victoria lui Péter Magyar. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-a bucurat că „Ungaria a ales Europa”. „În această seară, inima Europei bate puțin mai repede în Ungaria”, a scris ea pe X.

„Franța salută o victorie a participării democratice, a atașamentului poporului maghiar față de valorile Uniunii Europene și a Ungariei în Europa”, a declarat, de asemenea, pe X Emmanuel Macron, care a purtat o discuție cu Péter Magyar.

„Mă bucur să lucrez cu dumneavoastră”, a scris cancelarul german, Friedrich Merz, pe X, adăugând: „Să ne unim forțele pentru o Europă puternică, sigură și, mai ales, unită”.

Volodimir Zelenski l-a felicitat pe Péter Magyar și pe partidul său „pentru victoria lor strălucitoare”. „Suntem pregătiți pentru întâlniri și o colaborare constructivă în interesul ambelor națiuni, precum și pentru pace, securitate și stabilitate în Europa”, a mai scris președintele ucrainean pe X.

În mesajul său de felicitare adresat lui Péter Magyar, premierul polonez Donald Tusk a lansat în limba maghiară: „Plecați acasă, rușilor”, unul dintre sloganurile revoltei de la Budapesta din 1956 împotriva ocupației sovietice. O aluzie la poziția pro-Kremlin a lui Viktor Orban.

Deși prim-ministrul italian, Giorgia Meloni, l-a felicitat pe Peter Magyar pentru „victoria electorală clară”, ea a ținut să-i mulțumească „prietenului său Viktor Orban pentru colaborarea intensă din ultimii ani”.

Budapest is celebrating tonight! 🎉
Massive crowd on the streets, fireworks exploding behind the Parliament, and thousands singing "We Are The Champions".
After 16 long years, Hungarians are saying goodbye to the Orbán era.
History is happening right now.#Hungary #ElectionNight pic.twitter.com/cgTiIgQavQ

— NEXTA (@nexta_tv) April 12, 2026

După înfrângerea zdrobitoare suferită de Viktor Orbán la alegerile parlamentare, maghiarii au sărbătorit „întoarcerea lor în Europa”.

Fidelă reputației sale de oraș liberal și petrecăreț, Budapesta a dansat și a exultat până la sfârșitul nopții. „S-a terminat! S-a terminat! S-a terminat!”, „Rușii acasă!”, au strigat zeci de mii de maghiari, adesea tineri și îmbătați de fericire.

Ei au invadat spontan străzile capitalei ungare pentru a sărbători, duminică, înfrângerea zdrobitoare a lui Viktor Orban la alegerile parlamentare. După șaisprezece ani de extremă dreaptă la putere și tot atâția ani de regres democratic, Budapesta nu mai era decât zgomot de claxoane, îmbrățișări și ritmuri de muzică electronică.

Din Statele Unite, fostul președinte Barack Obama a postat un mesaj în care explică faptul că victoria opoziției din Ungaria este o victorie pentru democrație. Și asta nu doar în Europa, ci în întreaga lume.

„Victoria opoziției din Ungaria de ieri, la fel ca alegerile din Polonia din 2023, reprezintă o victorie pentru democrație, nu doar în Europa, ci în întreaga lume. Mai presus de toate, aceasta este o dovadă a rezilienței și a determinării poporului maghiar – și un îndemn adresat tuturor să continuăm să luptăm pentru echitate, egalitate și statul de drept”, a scris Obama.

