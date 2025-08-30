O autoritate din UE avertizează: 1 din 5 europeni se va pensiona în sărăcie dacă nu se iau măsuri urgente

Sărăcia la bătrânețe va deveni obișnuință pentru o mare parte a populației Europei, dacă politicile actuale privind pensionarea nu vor suferi reforme profunde, a avertizat autoritatea europeană de reglementare a pensiilor ocupaționale, „Unul din cinci europeni riscă deja să trăiască în sărăcie la bătrânețe”, a declarat Petra Hielkema, șefa Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale, cu sediul la Frankfurt. „Este un procent ridicol de mare; iar dacă ne uităm la femei, ele au un risc cu 30% mai mare”, a declarat ea într-un interviu acordat Politico.

Situația se înrăutățește, avertizează experții: populația Europei îmbătrânește rapid, iar în 40 de ani vor exista doar 1,5 lucrători pentru fiecare pensionar. Aceasta reprezintă jumătate din raportul actual.

„Unele țări se află deja în această situație. Și este nesustenabil”, a afirmat Hielkema. „Europa are o problemă cu pensiile, iar țările care nu dispun de sisteme de pensii suplimentare solide sunt, într-adevăr, expuse riscului.”

Timp de decenii, modelul european standard a fost acela de a se baza pe un sistem public de pensii pentru a avea grijă de cetățenii în vârstă. Dar, pe măsură ce oamenii trăiesc mai mult și natalitatea scade, costul finanțării acestor sisteme crește vertiginos. Acestora li se adaugă și alte costuri legate de îmbătrânirea populației, cum ar fi sănătatea și îngrijirea persoanelor vârstnice, iar factura plătită de contribuabili devine exorbitantă.

O soluție ar fi crearea unor sisteme complementare de pensii private sau la locul de muncă, pentru a se asigura că oamenii au un fond personal de economii pentru pensie pe care îl pot folosi la pensionare, arată Politico.

Țările cele mai bine pregătite pentru a face față crizei pensiilor

Țările scandinave sunt cele mai bine pregătite pentru a face față crizei care se apropie, deoarece dispun de o serie de surse diferite pentru pensionari: un sistem de pensii de tip „pay-as-you-go”, fonduri de pensii ocupaționale - ceea ce înseamnă că, atunci când lucrezi, economisești și pentru pensie - și investiții suplimentare în produse de pensii.

Însă multe țări, în special din Europa de Est și de Sud, se bazează în principal pe pensiile de stat și au pensii mai mici în comparație cu salariile.

În multe cazuri, cetățenii nu sunt cu adevărat conștienți de situația lor, deoarece autoritățile publice și angajatorii nu le oferă o imagine completă a drepturilor lor la pensie. Bruxelles nu poate face mai mult decât să ofere sugestii, deoarece competența se află la nivel național.

Cu toate acestea, Hielkema, cetățean olandez care conduce autoritatea pentru pensii ocupaționale din 2021, este convinsă că există un „impuls” pentru o schimbare majoră, care va conferi EIOPA un rol mai important:

În primul rând, vedem că problema devine din ce în ce mai gravă, la fel și guvernele individuale. Și în al doilea rând, să fim sinceri, de ce sunt pensiile pe agenda de lucru? Pentru că avem nevoie de mai multe investiții, iar o modalitate de a genera mai multe investiții este de a transfera economiile din conturile bancare în produse de investiții

UE are un plan

În următoarele câteva luni, Comisia Europeană va emite recomandări privind conturile de economii și pensiile pentru a aborda provocările demografice și financiare ale UE.

Până la sfârșitul anului, va propune guvernelor să creeze conturi digitale pentru economiile și investițiile disponibile pentru fiecare cetățean, sisteme de urmărire a pensiilor, tablouri de bord pentru comunicarea beneficiilor de pensie și stimulente fiscale pentru a face economiile pentru pensie mai atractive. De asemenea, va revizui normele UE privind fondurile de pensii ocupaționale și produsele de investiții pentru pensii.

Măsura-cheie din pachet este un sistem de înscriere automată a persoanelor în fondurile de pensii ocupaționale, similar cu cel deja existent în Regatul Unit, Polonia și Italia.

Dacă lucrați, veți fi inclus automat în fondurile de pensii. Dacă nu doriți acest lucru, trebuie să renunțați în mod conștient

În prezent, a spus Hielkema, oamenii pot opta pentru o pensie la locul de muncă, dar inerția face ca puțini să o facă.

„Se presupune că inerția va funcționa și în sens invers”, a spus șefa EIOPA, ceea ce înseamnă că puțini oameni ar renunța. Acolo unde este în vigoare, mecanismul funcționează și determină mai multe persoane să economisească prin intermediul locurilor de muncă pentru pensie, a spus ea.

Ideea este de a avea „ceva care să fie disponibil și pentru persoanele care lucrează pe cont propriu sau care sunt lucrători temporari, pentru a se asigura că și ei pot economisi pentru viitor”, a adăugat oficialul.

În cele din urmă, guvernele naționale trebuie să lanseze astfel de reforme, iar tema pensiilor este una explozivă din punct de vedere politic.

Guvernul francez al lui François Bayrou a pierdut sprijinul socialiștilor atunci când lucrătorii și angajatorii nu au reușit să ajungă la un acord privind reformele pensiilor. În această vară, cancelarul german Friedrich Merz a sugerat tinerilor să economisească pentru pensie, provocând o reacție negativă din partea sindicatelor care apără sistemul public de pensii.

Citește și Cea mai mare pensie din România a scăzut cu aproape 2.000 de euro după impunerea contribuţiei pe sănătate

Editor : C.A.