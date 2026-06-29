Subiectele la limba română de la Bacalaureat 2026: Cum sunt structurate cerințele la prima probă scrisă

Bacalaureatul 2026 începe luni, 29 iunie, la ora 9:00, cu proba scrisă la limba și literatura română, primul examen susținut de absolvenții de liceu în sesiunea de vară. Testarea verifică atât competențele de analiză și interpretare a textelor, cât și capacitatea candidaților de a construi argumente și de a aplica cunoștințele dobândite pe parcursul anilor de studiu.

După această etapă, candidații vor susține proba obligatorie a profilului pe 30 iunie și examenul la alegere, în funcție de specializare, pe 2 iulie. Pentru absolvenții care au urmat cursurile într-o limbă a minorităților naționale, sesiunea se va încheia pe 3 iulie, odată cu susținerea testării la limba maternă.

Cum se desfășoară examenul la limba și literatura română

Testarea este obligatorie pentru toți absolvenții de liceu înscriși la prima sesiune a Bacalaureatului și deschide seria probelor scrise organizate la finalul lunii iunie.

Accesul în sălile de examen este permis până la ora 8:30, iar distribuirea subiectelor începe la ora 9:00. Din acel moment, candidații au la dispoziție trei ore pentru rezolvarea cerințelor.

Participanții trebuie să aibă asupra lor un act de identitate valid și instrumente de scris cu pastă sau cerneală albastră. Comunicarea între elevi, utilizarea dispozitivelor electronice ori introducerea unor materiale nepermise în sala de examen sunt interzise.

Cum sunt structurate subiectele la română

Potrivit modelului publicat de Ministerul Educației, lucrarea păstrează formatul utilizat în ultimii ani și este alcătuită din trei secțiuni obligatorii. Punctajului obținut la rezolvarea cerințelor i se adaugă 10 puncte acordate din oficiu.

Subiectul I - Înțelegerea și interpretarea unui text la prima vedere

Prima parte a lucrării are la bază un fragment suport și urmărește evaluarea competențelor de lectură și analiză. Cerințele vizează identificarea unor informații din text, explicarea semnificației unor cuvinte sau expresii, evidențierea relațiilor dintre idei și formularea unor răspunsuri argumentate.

Tot în această secțiune, elevii trebuie să redacteze un text argumentativ în care să își susțină opinia pornind de la tema sau perspectiva sugerată de fragmentul primit.

Subiectul al II-lea - Analiza particularităților unui text

A doua secțiune verifică modul în care candidații utilizează noțiunile de teorie literară și capacitatea de a interpreta diferite tipuri de discurs. În funcție de cerință, absolvenții pot avea de analizat perspectiva narativă, rolul descrierii, modalitățile de caracterizare, elemente de compoziție ori semnificația unor procedee artistice și stilistice.

Subiectul al III-lea - Eseul literar

Ultima parte a lucrării presupune redactarea unui eseu structurat pe baza operelor incluse în programa de examen și este, de regulă, cea care ridică cele mai multe dificultăți. Cerințele diferă în funcție de filieră și profil. La uman, accentul se pune pe abordări mai complexe și pe valorificarea unor concepte de istorie și teorie literară, în timp ce pentru elevii de la profilul real și filiera tehnologică sunt vizate prezentarea și analiza particularităților unei opere sau ale unui personaj studiat.

Bacalaureat 2026: Modele de subiecte la limba română

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Bacalaureat 2025: Modele de subiecte la limba și literatura română, profil real și uman

Subiecte limba română, an 2025, profil real, pag 1 Deschide galeria foto

Pentru a obține punctajul maxim, elevii trebuie să valorifice corect cunoștințele din programă, să redacteze răspunsuri bine structurate și să respecte cerințele specifice fiecărui subiect.

Editor : C.S.