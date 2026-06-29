Furtunile au provocat pagube în nouă localităţi din şase judeţe. 20 de copaci căzuţi, 40 de maşini avariate

Furtunile puternice au doborât peste 20 de copaci şi 40 de autoturisme au fost avariate în nouă localități din șase județe în urma unor furtuni violente, anunță DSU.

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„În data de 29.06.2026, în intervalul 08:00 - 21:00, s-au înregistrat efecte în nouă localităţi din şase judeţe - Argeş, Caraş-Severin, Dâmboviţa, Hunedoara, Maramureş şi Vrancea. Forţele de intervenţie au acţionat pentru îndepărtarea unor elemente de construcţie de la 36 imobile, degajarea a 25 copaci şi 1 stâlp de electricitate prăbuşiţi pe carosabil, fiind avariate 40 autoturisme”, potrivit Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, citat de Agerpres.

Cea mai gravă situație a fost înregistrată în Târgovişte, judeţul Dâmboviţa, unde pompierii au intervenit pentru extragerea unei persoane surprinse de un acoperiş prăbuşit. Victima a fost transportată la spital, conştientă, cu traumatisme minore.

Mai sunt intervenţii în desfăşurare în municipiul Târgovişte, pentru degajarea elementelor de construcţie şi a copacilor prăbuşiţi pe carosabil.

Editor : M.B.