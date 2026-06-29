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Furtunile au provocat pagube în nouă localităţi din şase judeţe. 20 de copaci căzuţi, 40 de maşini avariate

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furtuna dsu
Foto: DSU
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Furtunile puternice au doborât peste 20 de copaci şi 40 de autoturisme au fost avariate în nouă localități din șase județe în urma unor furtuni violente, anunță DSU.

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furtuna 2dsu
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furtuna 2dsu
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furtuna dsu
Foto: ISU Dâmbovița | Poza 3 din 7
Foto: ISU Dâmbovița
Foto: ISU Dâmbovița | Poza 4 din 7
Foto: ISU Dâmbovița
Foto: ISU Dâmbovița | Poza 5 din 7
Foto: ISU Dâmbovița
Foto: ISU Dâmbovița | Poza 6 din 7
Foto: ISU Dâmbovița
Foto: ISU Dâmbovița | Poza 7 din 7
Foto: ISU Dâmbovița
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„În data de 29.06.2026, în intervalul 08:00 - 21:00, s-au înregistrat efecte în nouă localităţi din şase judeţe - Argeş, Caraş-Severin, Dâmboviţa, Hunedoara, Maramureş şi Vrancea. Forţele de intervenţie au acţionat pentru îndepărtarea unor elemente de construcţie de la 36 imobile, degajarea a 25 copaci şi 1 stâlp de electricitate prăbuşiţi pe carosabil, fiind avariate 40 autoturisme”, potrivit Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, citat de Agerpres.

Cea mai gravă situație a fost înregistrată în Târgovişte, judeţul Dâmboviţa, unde pompierii au intervenit pentru extragerea unei persoane surprinse de un acoperiş prăbuşit. Victima a fost transportată la spital, conştientă, cu traumatisme minore.

Mai sunt intervenţii în desfăşurare în municipiul Târgovişte, pentru degajarea elementelor de construcţie şi a copacilor prăbuşiţi pe carosabil.

Editor : M.B.

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