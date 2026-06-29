Furtunile au provocat pagube în nouă localităţi din şase judeţe. 20 de copaci căzuţi, 40 de maşini avariate

„În data de 29.06.2026, în intervalul 08:00 - 21:00, s-au înregistrat efecte în nouă localităţi din şase judeţe - Argeş, Caraş-Severin, Dâmboviţa, Hunedoara, Maramureş şi Vrancea. Forţele de intervenţie au acţionat pentru îndepărtarea unor elemente de construcţie de la 36 imobile, degajarea a 25 copaci şi 1 stâlp de electricitate prăbuşiţi pe carosabil, fiind avariate 40 autoturisme”, potrivit Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, citat de Agerpres.
Cea mai gravă situație a fost înregistrată în Târgovişte, judeţul Dâmboviţa, unde pompierii au intervenit pentru extragerea unei persoane surprinse de un acoperiş prăbuşit. Victima a fost transportată la spital, conştientă, cu traumatisme minore.
Mai sunt intervenţii în desfăşurare în municipiul Târgovişte, pentru degajarea elementelor de construcţie şi a copacilor prăbuşiţi pe carosabil.