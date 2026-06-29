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Oana Gheorghiu demontează manipulările despre portofelul digital: „Nu e vorba de bani”

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Oana Gheorghiu. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Viceprim-ministra interimară Oana Gheorghiu demontează, într-o postare pe Facebook, principalele manipulări legate de portofelul digital. Nu e vorba de bani și nu dispar documentele fizice, subliniază ea.

„Fals: „Mega-tun dat de guvern! România plătește milioane de euro unei firme germane, fără licitație!”. Adevărul: România preia gratuit codul-sursă al soluției realizate de Guvernul Germaniei.

Fals: „Datele românilor ajung pe mâinile nemților”. Adevărul: Toate datele rămân exclusiv în România, nemții nu primesc acces la absolut nimic”, se arată în postare.

„Fals: „De ce luăm soluția făcută de alții în loc să facem noi una?” Adevărul: Portofelul digital trebuie realizat până la finalul lui 2026. Pentru a ne încadra în termen, a economisi timp și bani, folosim infrastructura construită deja de statul german, testată și validată, pe care România va construi propriul portofel digital.

Fals: „Dispar documentele fizice! Panică, panică! Ne obligă să avem portofel digital!”. Adevărul: Nu dispare nimic, deși n-ar fi nimic rău în asta, și nu e nimic obligatoriu. Fiecare cetățean are dreptul să aleagă folosirea sau nu a portofelului digital”, continuă Gheorghiu.

„Fals: „Guvernul vrea să știe mereu câți bani am eu în cont”. Adevărul: Chiar dacă se cheamă portofel, e vorba nu de bani - ci de documente: adică să poți să îți salvezi pe telefon documentele esențiale, fără să fie nevoie să te mai cari cu ele pe la diferite instituții publice. În plus, vei putea să îți confirmi identitatea prin semnătura digitală integrată în aplicație.

Fals: „De-asta s-a anulat licitația pe Platforma Națională de Interoperabilitate de la ADR! Ca să dăm milioane nemților!” Adevărul: Nu dăm niciun milion nimănui, după cum am zis deja. Licitația PNI s-a anulat pentru că nu respecta legislația și, așa cum a fost pregătită, risca să dubleze achiziții deja existente. PNI și portofelul digital sunt complementare, dar nu sunt același lucru”, potrivit postării.

Editor : M.B.

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