Zelenski cere sprijinul liderilor nordici și baltici, înainte de summitul european de la Paris

Volodimir Zelenski și premierul danze Mette Frederiksen

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a ajuns, miercuri, în Danemarca pentru întâlniri cu premierul Mette Frederiksen și cu liderii țărilor nordice și baltice, în cadrul formatului Nordic-Baltic Eight. Vizita are loc înaintea summitului european de la Paris, unde Zelenski urmează să se întâlnească și cu președintele Emmanuel Macron.

Vizita are loc în contextul în care Ucraina și partenerii săi europeni încearcă să își coordoneze strategia pe fondul eforturilor președintelui american Donald Trump de a intermedia un acord de pace cu Rusia, notează Kyiv Independent. Zelenski va participa la negocierile în formatul Nordic-Baltic Eight, a precizat purtătorul de cuvânt Serhii Nykiforov.

Grupul include Danemarca, Estonia, Finlanda, Islanda, Letonia, Lituania, Norvegia și Suedia țări care s-au numărat printre cei mai consecvenți susținători ai Ucrainei de la începutul războiului declanșat de Rusia la scară largă.

Mai târziu, Zelenski urmează să se întâlnească la Paris cu președintele francez Emmanuel Macron, înaintea unui summit european major ce va avea loc a doua zi în capitala Franței. „Pregătim întăriri semnificative pentru Ucraina. În această seară vom avea un format bilateral în Franța coordonându-ne eforturile”, a spus Zelenski pe X. „De asemenea, pregătim un format al Coaliției Voinței și noi pași în relațiile cu Uniunea Europeană și Statele Unite”, a mai transmis președintele Ucrainei.

În timp ce președintele ucrainean se întâlnește cu partenerii europeni, președintele rus Vladimir Putin poartă discuții cu principalii săi aliați din China, inclusiv cu președintele Xi Jinping și cu dictatorul nord-coreean Kim Jong Un. Seria de întâlniri are loc și după un nou atac aerian rusesc asupra Ucrainei, care a rănit civili și a avariat infrastructura energetică din întreaga țară.

În pofida lunilor de eforturi diplomatice conduse de SUA pentru a pune capăt războiului Rusia-Ucraina, s-au înregistrat puține progrese concrete în direcția încetării ostilităților. Trump a ezitat să aplice presiuni suplimentare asupra Rusiei, în timp ce Kremlinul a respins apelurile la încetarea focului.

Deși partenerii europeni ai Kievului au promis să ofere Ucrainei garanții de securitate ca parte a unui posibil acord de pace inclusiv prin desfășurarea unei „forțe de reasigurare” multinaționale Moscova a respins în mod repetat prezența trupelor NATO.

