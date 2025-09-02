Live TV

Un nou cutremur a zguduit Afganistanul, după seismul de la sfârșitul lui august care a ucis peste 1.400 de persoane

Răniți în urma seismului din estul Afganistanului. Foto: Profimedia
Răniți în urma seismului din estul Afganistanului, internați în spital pentru a primi îngrijiri. Foto: Profimedia

Un nou seism, cu magnitudinea 5,2, s-a produs în estul Afganistanului marţi, conform Serviciului de Studii Geologice al Statelor Unite (USGS), la două zile după un cutremur cu magnitudinea 6, care a devastat mai multe provincii situate la graniţa cu Pakistanul şi care a ucis peste 1.400 de persoane.

Epicentrul cutremurului a fost localizat de data aceasta la 34 kilometri nord-est de oraşul Jalalabad, în provincia Nangarhar, la o adâncime de 10 kilometri, au indicat seismologii americani, transmite AFP, potrivit Agerpres. 

Până în prezent nu au fost raportate victime sau pagube materiale suplimentare. Ehsanullah Ehsan, şeful Autorităţii pentru de Managementul Dezastrelor din Kunar, provincia cea mai afectată duminică, a declarat că astfel de "replici sunt normale".

După primul cutremur, aproape toate victimele (1.411 morţi şi 3.124 de răniţi) au fost înregistrate în Kunar, unde, ca şi în alte zone, salvatorii continuă să caute supravieţuitori printre dărâmături.

