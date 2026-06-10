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Un soldat francez a murit în Liban, în urma unui „tir accidental”

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militar francez
Foto: Profimedia

Un soldat francez desfăşurat în Liban a murit miercuri după ce a fost lovit de un "tir accidental în timpul pregătirii unui antrenament", a anunţat şeful statului major al armatei într-o postare pe X, relatează AFP.

Florian Gillet, de 21 de ani, era „angajat în Liban în cadrul unei misiuni de parteneriat operaţional în beneficiul forţelor armate libaneze” la Saliyeh, în sudul ţării, a anunţat şeful de stat major.

Soldatul era membru al celui de al 8-lea regiment de paraşutişti de infanterie marină din Castres, a precizat pe X ministrul apărării, Catherine Vautrin, declarându-se „profund întristată”.

El era desfăşurat în Liban de la 1 iunie, potrivit unui comunicat al Ministerului Armatelor. „În pofida rapidităţii cu care i s-au acordat îngrijiri, el a murit din nefericire în urma rănilor suferite”, se mai precizează în comunicat, în care şeful statului major al armatei, Fabien Mandon, salută „memoria acestui militar mort în operaţiune”.

Florian Gillet este cel de al patrulea militar francez care a murit în Orientul Mijlociu de la începutul războiului declanşat de loviturile israeliano-americane asupra Iranului în februarie, notează AFP, citată de Agerpres.

În aprilie, doi soldaţi francezi, Anicet Girardin, de 31 de ani, şi Florian Montorio, de 40 de ani, desfăşuraţi în cadrul Forţei interimare a Naţiunilor Unite în Liban (UNFIL), au murit după o ambuscadă atribuită de Franţa şi ONU grupării pro-iraniene Hezbollah, care a negat orice implicare.

Înaintea lor, Arnaud Frion a fost ucis în Irak în martie într-un atac cu drone atribuit unei miliţii pro-iraniene.

Editor : Liviu Cojan

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