Încă un om a murit pe A1, după ce a fost acroşat de un TIR

Data publicării:
accident
O persoană a murit, miercuri, după ce ar fi fost acroşată de un TIR pe autostrada A1, în judeţul Alba. Foto: clujenii.ro

O persoană a murit, miercuri, după ce ar fi fost acroşată de un TIR pe autostrada A1, în judeţul Alba. Tot pe A1, în Giurgiu, doi tineri au murit marți după ce au fost loviți de un TIR.

Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Alba, citat de Agerpres, Detaşamentul de pompieri Alba Iulia a intervenit pentru asigurarea măsurilor specifice şi prim ajutor medical la un accident rutier produs pe autostrada A1, la kilometrul 316, unde o persoană ar fi fost acroşată de un camion. Au fost trimise o autospecială de stingere cu apă şi spumă şi un echipaj de prim ajutor.

După ce forţele de intervenţie au ajuns la locul producerii accidentului, au constatat că "persoana acroşată de camion prezintă leziuni incompatibile cu viaţa, fiind declarat decesul acesteia de către echipajul medical".

Editor : A.P.

