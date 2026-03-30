CNIR anunță că începe proiectarea pentru două dintre cele mai dificile loturi de autostradă care vor fi construite în România

Încă 64 de kilometri ai Autostrăzii „Unirii”, A8 Târgu Mureş-Târgu Neamţ intră, de luni, în etapa de proiectare, loturile 1C Sărăţeni-Joseni şi 2B Grinţieş-Pipirig fiind două dintre cele mai dificile loturi de autostradă pe care le va construi România, anunţă, luni, Compania Naţională de Investiţii Rutiere (CNIR). Potrivit ministrului Transporturilor, Ciprian Şerban, este „un pas decisiv pentru construirea Autostrăzii dintre Transilvania şi Moldova”.

„De astăzi, toate cele patru loturi dintre Sărăţeni şi Pipirig sunt în etape diferite de proiectare, un pas foarte important pentru realizarea acestui segment montan al Autostrăzii A8. Cei 64 de kilometri reprezintă proiecte de autostradă de o complexitate tehnică ridicată, o provocare tehnică pentru constructorul român UMB, care are la dispoziţie 14 luni pentru finalizarea proiectării”, a declarat directorul general al Companiei Naţionale de Investiţii Rutiere, Gabriel Budescu, citat de News.ro.

Potrivit CNIR, pentru loturile 1D Joseni-Ditrău şi 2A Ditrău-Grinţieş, etapele de proiectare urmează să se finalizeze în cursul acestui an, conform contractelor semnate în 2025.

„Cele două contracte pe care le derulează Compania Naţională de Investiţii Rutiere au fost semnate anul trecut, au o durată de realizare de 54 de luni, din care 14 luni pentru proiectare şi 40 de luni pentru lucrări, iar odată cu începerea acestei etape, întregul segment montan dintre Sărăţeni şi Pipirig (116 kilometri) este, acum, în faza de proiectare. Lotul 1C Sărăţeni-Joseni are o lungime de 32,4 kilometri se desfăşoară în judeţele Mureş şi Harghita, iar pe traseu vor fi construite peste 30 de pasaje, trei tuneluri şi două polate pentru permeabilitatea animalelor. Pentru lotul 2B Grinţieş-Pipirig, pe care îl considerăm cel mai dificil al întregii Autostrăzi A8, pe traseul din judeţul Neamţ sunt prevăzute 60 de poduri şi pasaje şi 16 tuneluri”, explică ministrul Transporturilor.

Pentru conexiunea cu lotul 2A Ditrău-Grinţieş, aflat acum în etapa de proiectare, a fost prevăzut un nod rutier lângă Tulgheş, iar la Est, pentru conexiunea cu Lotul 2C Pipirig-Vânători Neamţ (Leghin), o descărcare provizorie, asigurând, astfel, funcţionarea independentă.

„Reconfirmăm, astfel, angajamentul şi determinarea pentru dezvoltarea infrastructurii moderne, care să asigure conectivitatea între regiunile istorice ale României, atragerea de noi investiţii şi mai multă siguranţă în trafic”, mai spune Şerban.

