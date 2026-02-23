Live TV

Regizorul Cristian Pepino a murit la vârsta de 75 de ani. Artistul era cunoscut pentru spectacole în teatrul de animație

Cristian pepino
Cristian Pepino Foto via Facebook / Teatrul de Animație Țăndărică

Regizorul Cristian Pepino, cunoscut pentru spectacolele pe care le-a pus în scenă în teatrul de animaţie, a murit la vârsta de 75 de ani. Teatrul de Animaţie Ţăndărică a transmis un mesaj în care arată că „plecarea sa lasă un gol dureros în comunitatea teatrală” însă rămân „spectacolele, ideile, discipolii şi amprenta unei vieţi dedicate scenei”.

„Colectivul Teatrului de Animaţie Ţăndărică îşi exprimă profunda durere la trecerea în nefiinţă a regizorului Cristian Pepino, personalitate marcantă şi reper esenţial al teatrului de animaţie din România. Pentru Ţăndărică şi pentru întregul domeniu al teatrului de animaţie, Cristian Pepino a fost un reper artistic, un spirit viu, atent la detaliu, exigent şi pasionat, care a ştiut să ducă teatrul de animaţie dincolo de convenţie şi să îi dea consistenţă, forţă şi demnitate. A crezut în această artă fără rezerve şi a apărat-o cu fermitate. (...) Plecarea sa lasă un gol dureros în comunitatea teatrală. Rămân însă spectacolele, ideile, discipolii şi amprenta unei vieţi dedicate scenei”, se arată într-un mesaj publicat de teatrul Ţăndărică.

Instituţia de cultură precizează că, pentru Teatrul Ţăndărică, Cristian Pepino a fost „parte din identitatea artistică a instituţiei, un mentor şi o conştiinţă care a apărat constant valoarea şi demnitatea acestei arte”.

„Numele lui Cristian Pepino rămâne înscris în istoria teatrului de animaţie din România”, se mai arată în mesaj.

Trupul neînsufleţit al regizorului va fi depus joi, 26 februarie 2026, între orele 13:00 si 22:00, unde cei care l-au apreciat îi pot aduce un ultim omagiu.

Cristian Pepino avea 75 de ani şi era cunoscut pentru peste 120 spectacole de teatru de animaţie, primind numeroase premii internaţionale. Pentru multe dintre spectacolele puse în scenă a colaborat cu soţia sa, scenografa Cristina Pepino, care a decedat în anul 2013. Cristian Pepino este de asemene autorul mai multor cărţi care au ca subiect teatrul de animaţie.

