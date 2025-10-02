Conference League. Rakow - Universitatea Craiova, de la 22:00. Oltenii, încurajați din tribune de câteva sute de fani

În prima etapă a fazei principale din Conference League, Universitatea Craiova se deplasează în Polonia, în orașul Sosnowiec, unde, începând cu ora 22:00, va întâlni echipa locală Raków Częstochowa.

La conferința de presă premergătoare partidei, Mirel Rădoi, antrenorul echipei oltenilor, a vorbit în termeni elogioși despre adversarii pe care îi vor înfrunta elevii săi în această seară.

„La nivel de organizare defensivă, din meciurile pe care le-am văzut, pot să compar Rakow cu organizarea defensivă a Rapidului, chiar dacă n-am întâlnit-o direct până acum. Totuși, nu au același sistem de joc. Cu o precizare: cred că nicio echipă în România în momentul de față nu poate alcătui un prim 11 atât de puternic la nivel individual, unu contra unu. Și dacă vorbim de jocul direct, cred că aș putea să asemăn foarte mult cu jocul Botoșaniului. Nu combinativ, dar jocul direct”, a declarat Mirel Rădoi.

”Oaspeții din România sunt debutanți la acest nivel, dau dovadă de o formă impresionantă și sunt liderii campionatului românesc. Au înregistrat trei victorii și două remize în ultimele cinci meciuri, rămânând neînvinși. Echipa lui Mirel Rădoi a impresionat prin puterea sa ofensivă, marcând cel puțin trei goluri în douăsprezece din cele șaptesprezece meciuri din acest sezon. Calificarea în Conference League a venit după ce au învins-o pe Istanbul Bașakșehir în două meciuri și este o realizare istorică pentru ei”, notează presa sportivă din Polonia.

Trupa lui Mirel Rădoi va fi susținută din tribune de câteva sute de fani ai oltenilor.

Universitatea Craiova, echipa probabilă: Isenko - Rus, Screciu, Badelj - Mora, Teles, T. Băluță, Cicâldău, Bancu - Baiaram, Al-Hamlawi

Editor : Cristi Severin