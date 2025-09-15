România, la masa marilor dezbateri despre viitorul digital. Metaminds pe scena IMPACT Bucharest

De la securitatea cibernetică și identitatea digitală, la cloud, AI și suveranitatea datelor, marile întrebări ale prezentului digital vor decide arhitectura societății de mâine. Cum ne asigurăm că tehnologia amplifică valorile umane și nu le erodează? Cine definește regulile jocului: statele, corporațiile sau cetățenii?

Răspunsurile se află în centrul dezbaterilor de la IMPACT Bucharest, cel mai mare eveniment de business și inovație din Europa de Sud-Est, organizat pe 17–18 septembrie. Pe scenă vor urca peste 200 de lideri globali, printre care Michelle Obama, Erin Meyer și Edi Rama pentru a explora direcțiile viitorului digital, economic și social. În acest cadru, Metaminds aduce experiența sa în construirea infrastructurilor critice și o viziune asupra următorului val al digitalizării.

Un moment-cheie al ediției îl reprezintă panelul „The evolution of digitalization: rethinking the future of technology”, moderat de Aman Dogra, Financial Times. Alături de Marius Marinescu (Managing Partner, Metaminds), vor participa Avigail Shtamler Paz (Ministry of Economy and Industry, Israel), Pavel Popescu (ANCOM, România) și Lulëzon Jagxhiu (Office of the Prime Minister, Republic of Kosovo). Împreună, aceștia vor discuta despre cum arată infrastructura digitală a viitorului și cine sunt actorii care o construiesc.

De la infrastructuri critice la AI: direcțiile aduse în discuție de Metaminds

În intervenția sa, Marius Marinescu va aduce o perspectivă directă din zona de arhitectură și integrare a infrastructurilor digitale critice, domeniu în care Metaminds este un actor-cheie, recent autorizat inclusiv pentru furnizarea de tehnologie proprie în infrastructurile naționale și rețelele 5G.

„Digitalizarea nu este un drum liniar, ci o spirală care redefinește constant societatea și economia. În această nouă eră, puterea nu se mai măsoară doar în infrastructură clasică, ci în date, algoritmi și reziliență. În același timp, trebuie să recunoaștem limitele actuale ale modelelor de inteligență artificială bazate pe LLM-uri: acestea vor fi înlocuite de world models, capabile să învețe din realitatea senzorială și să susțină interacțiuni digitale mai sigure și mai democratice. Viitorul digitalizării nu va fi definit de viteză și scalabilitate, ci de scop și reziliență, de capacitatea noastră de a construi tehnologii care servesc interesul public, protejează suveranitatea digitală și amplifică valorile umane” a adăugat Marius Marinescu, Managing Partner, Metaminds.

Metaminds, voce în dezbaterile despre securitate și încredere

Prezența Metaminds la IMPACT Bucharest este completată și de un alt moment important: keynote-ul „Are We Failing at Cybersecurity? Wrong Answers Only”, care va provoca audiența să privească dintr-un unghi diferit nivelul actual de securitate cibernetică și capacitatea societății de a răspunde la amenințările viitorului.

Rolul strategic al Metaminds în transformarea digitală a României

Participarea Metaminds la IMPACT Bucharest se înscrie într-o strategie mai amplă prin care compania contribuie la modernizarea digitală a României. În ultimii ani, Metaminds:

• a devenit arhitect al infrastructurilor digitale critice – Metaminds proiectează și implementează soluții cloud-native scalabile și sigure prin design, care susțin administrația publică și industriile strategice, protejând investițiile pe termen lung și accelerând digitalizarea României.

• a investit consecvent în soluții digitale și în formarea de specialiști, consolidând astfel o cultură de excelență și inovație continuă – prin mentorat, dezvoltare profesională și un mediu de echipă care valorizează creativitatea, Metaminds transformă ideile în soluții reale cu impact în viața de zi cu zi, contribuind la o societate digitală responsabilă și conectată.

• a lansat programul Meta-PRO, care formează prin stagii plătite sute de studenți din toată țara, oferindu-le experiență aplicată în proiecte reale și conectându-i cu industria tech.

Sub noua conducere a CEO-ului Ovidiu Ghiman, compania și-a reafirmat misiunea de a livra soluții digitale integrate, sigure și cu impact direct în viața cetățenilor.

În linie cu filosofia proprie „Dezvoltăm soluții de tehnologie pentru servicii digitale”, Metaminds își consolidează rolul de arhitect al infrastructurilor digitale și partener strategic în proiectele naționale de digitalizare.

