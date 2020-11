Alegeri parlamentare 2020. Gabriel Oprea anunţă că va candida pentru a reprezenta drepturile militarilor şi poliţiştilor

Gabriel Oprea, preşedintele Uniunii Militarilor şi Poliţiştilor ''Mihai Viteazul'' (UMPMV), a anunţat că, prin candidatura sa independentă, doreşte să reprezinte drepturile militarilor şi poliţiştilor în Parlamentul României, la nivelul Comisiei de Apărare.

"Am revenit la UNPR, m-au ales colegii iarăşi preşedinte, suntem într-un proces cu PMP-ul şi până atunci am hotărât să îi reprezint, la cererea lor, a militarilor, a poliţiştilor, să îi reprezint prin asociaţie şi din Parlamentul României, Comisia de Apărare. (...) Această asociaţie a militarilor şi poliţiştilor este singura a militarilor şi poliţiştilor activi şi rezervişti. Nu aş vrea să spun vorbe mari, dar am această autoritate - şi morală, şi profesională - să îi strâng în jurul meu, pe toţi militarii şi poliţiştii din tot sistemul de securitate. Mă refer la militarii din Ministerul Apărării, militari, jandarmi, pompieri, poliţişti din Ministerul de Interne. Tot ceea ce înseamnă securitate naţională a României. Vreau să ştiţi, plus-minus, aceşti oameni reprezintă aproximativ 500.000 de oameni. Aproximativ 300.000 de activi şi 200.000 de rezervişti", a arătat Oprea duminică, în cadrul unei conferinţe de presă.

El a subliniat că în momentul în care au existat acuzaţii împotriva sa a demisionat din funcţiile deţinute.

"În momentul când au fost acuzaţii împotriva mea, am acţionat ca un militar, mi-am dat demisia din toate funcţiile. Şi din funcţia de vicepremier, şi din cea de preşedinte de partid, şi din cea de senator, chiar dacă toţi senatorii au votat să nu înceapă urmărirea penală împotriva mea - considerând că nu sunt vinovat de vreun accident - mi-am dat demisia şi astăzi sunt independent", a mai precizat Gabriel Oprea, citat de Agerpres.

Editor : G.M.