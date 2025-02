Victor Ponta este nemulțumit de decizia luată de Congresul extraordinar al PSD, de a-l valida pe Crin Antonescu drept candidatul coaliției la alegerile prezidențiale, afirmând, în emisiunea „Briefing”, cu Liliana Ruse, că „Nu poți să eviți ceva rău, susținând ceva fără șanse”. El consideră că acesta nu este un candidat viabil.

Ponta a afirmat că a solicitat să ia cuvântul la Congresul extraordinar, încă de joi, dar nu a primit dreptul de a se adresa congresului. El consideră că actuala coaliție PSD-PNL-UDMR face o mare greșeală, necăutând un candidat care să reprezinte „ceea ce oamenii așteaptă”.

„Eu cred că după rezultatul cu totul neașteptat cel puțin pentru clasa politică al votului din 24 noiembrie, după anularea alegerilor și faptul că nu au apărut probe, după ce îl avem în continuare la Cotroceni, din punctul meu de vedere greșit, ilegal, pe Iohannis, coaliția face o mare greșeală necăutând să vină cu un candidat care să reprezinte ceea ce oamenii așteaptă și încearcă să caute la Călin Georgescu: patriotism, suveranism, un discurs mai puțin politic și pe de altă parte să aducă partea pragmatică, partea serioasă, de reformă”.

”Eu asta am vrut să le spun, dar nu am avut ocazia. Cred că este o greșeală, cred că domnul Georgescu rămâne singur pe partea celor antisistem, care vor schimbare, și cred că pentru coaliție - și așa guvernarea este foarte grea - faptul că nu are candidat viabil va fi o mare problemă”, a subliniat Ponta.

Care ar fi cel mai rău lucru pentru România, în opinia sa

În opinia sa, cel mai rău pentru România este ca după alegeri să ave un președinte care să înceapă un războiu cu Guvernul și Parlamentul.

„Cel mai rău pentru România este ca după mai să avem un nou presedinte, legitim, ales prin vot, care însă va începe un război cu Guvernul și Parlamentul din punct de vedere economic și al finanțării Guvernului. Asta va fi o catastrofă. Nu poți să eviți ceva rău, susținând ceva rău și ceva fără șanse”, a spus Ponta.

El a mai adăugat că „degeaba este certat poporul, că acesta are dreptul să-și aleagă președintele așa cum vrea el într-un anumit moment”. „Degeaba îl certăm pe popor, cred că trebuie să îi oferim alternative, nu să-l certăm. Plus că dacă oferi o alternativă, trebuie să oferi una viabilă, nu ceva din trecut, care în niciun caz nu are amintiri plăcute, și unde chiar și reevaluarea pare neserioasă. Chiar și oameni importanți, influenceri, care au spus 10 ani ce rău e candidatul, azi spun că e bun, e neserios și necredibil”.

„Am vrut să spun ceea ce foarte, foarte mulți psd-iști gândesc și spun, dar nu în față”

„Eu nu am anunțat că vreau să vorbesc la congresul PSD să spun „Scoateți-l pe Antonescu și puneți-l pe Ponta!”, nici vorbă de așa ceva. Pur și simplu am vrut să spun ceea ce foarte, foarte mulți psd-iști gândesc și spun, dar nu în față, la microfon. Or eu am acest statut special, nu doar ca fost președinte, ca fost prim-ministru, ci pentru că am suferit foarte mult în anii ăștia, luptându-mă zi de zi cu ceea ce acum toată lumea consideră că-i rău: regimul Iohannis. Nici nu mă tem de consecințe, nici nu îmi place să pierd în mod special”, a mai declarat Ponta pentru Digi 24.

Candidatura lui Crin Antonescu la alegerile prezidenţiale a fost validată, duminică, prin vot, în cadrul Congresului extraordinar al PSD. Astfel, acesta are acum susţinerea oficială a PNL, UDMR şi PSD. ”Ăsta poate fi începutul unei frumoase prietenii. În cazul nostru e puţin altfel, povestea e ceva mai interesantă, ceva mai spectaculoasă şi tot ce îmi doresc, nu doar pentru noi, ci pentru ţara noastră, e ca această lungă şi complicată poveste să aibă happy end”, a declarat Crin Antonescu.

Potrivit rezultatului anunţat de Bogdan Ivan pe scena Congresului extraordinar al PSD, din 5.928 de reprezentanţi convocaţi, au fost prezenţi 5.516. Au fost înregistrate 5.484 de voturi ”da”, 18 voturi negative şi 14 abţineri.

Astfel, candidatura lui Crin Antonescu a fost validată de Congresul extraordinar al PSD.

