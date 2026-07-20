Radu Miruță îl acuză pe Victor Ponta de dezinformare. Subiectul: navele cumpărate prin programul SAFE

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă, îl acuză, luni seară, pe fostul premier Victor Ponta de dezinformare cu privire la SAFE, acuzându-l că a comparat mere cu mere, după ce acesta a susţinut că România a cumpărat o navă cu 418 milioane de euro, aceeaşi ambarcaţiune fiind cumpărată de Bulgaria cu 245 de milioane de euro, de la acelaşi producător. „Nu este suficient ca două ambarcaţiuni să plutească pentru a putea fi comparate”, afirmă Miruţă, adăugând capabilităţile pe care le ara nava românească.

„Adevărul are o singură formă şi oricât se străduiesc unii şi alţii să-l deformeze, datele îi contrazic! Sunt unii care dezinformează că prin SAFE s-ar fi contractat nave la Şantierul Naval Mangalia mai scumpe decât le-ar fi «intermediat» ei. Nu este adevărat, ba dimpotrivă (...) Cei care induc această idee compară mere cu pere. Cele două ambarcaţiuni sunt complet diferite”, a scris, luni seară, pe Facebook, Radu Miruţă, făcând trimitere la o postare a fostului premier PSD Victor Ponta.

Acesta scria că România a cumpărat o navă cu 418 milioane de euro, aceeaşi ambarcaţiune fiind cumpărată de Bulgaria cu 245 de milioane de euro, de la acelaşi producător.

„România a cumpărat luna trecută o navă militară din Turcia cu 223 de milioane de euro. Bulgaria a cumpărat aceeaşi navă, dar fabricată de germanii de la Rheinmetall, cu 245 de milioane de euro. Miruţă (USR) şi Guvernul Bolojan, care vorbesc non-stop despre onestitate şi cumpătare, au cumpărat aceeaşi navă de la Rheinmetall cu 418 milioane de euro. De ce? Daţi-vă singuri răspunsul”, scria, în 18 iulie, Victor Ponta pe Facebook, potrivit News.ro.

Radu Miruţă susţine că „nu este suficient ca două ambarcaţiuni să plutească pentru a putea fi comparate între ele”.

„Corveta Hisar, achiziţionată din Turcia cu 223 de milioane de euro, este comparată în mod greşit cu navele de patrulare contractate prin SAFE. Acum, pentru că datele certe sunt cele care demontează minciuna, prezint în detaliu diferenţele şi costurile aferente capabilităţilor pe care navele ce vor fi produse în România le au în plus”, a mai transmis ministrul interimar.

Pornind de la dotarea corvetei Hisar, folosită drept termen de comparaţie, Radu Mituţă anunţă că a descompus costurile pentru echipamentele şi sistemele suplimentare de pe navele construite în România:

sistem de apărare apropiată CIWS Oerlikon Millennium – 15,5 milioane euro;

sistem pasiv IR de supraveghere şi avertizare timpurie – 2,5 milioane euro;

sisteme pentru protecţia forţei şi combaterea ameninţărilor moderne – 15 milioane euro;

sisteme de război electronic – 3 milioane euro;

sistem de lansare a torpilelor – 9,5 milioane euro;

sistem de rachete RAM – 59,5 milioane euro;

muniţie – 5 milioane euro;

sistem de lansare a rachetelor NSM – 20 milioane euro;

integrarea tuturor acestor capabilităţi – aproximativ 50 milioane euro.

„Când adaugi aceste capabilităţi, integrarea lor şi obligaţia de a investi în şantier astfel încât navele să poată fi produse în România – obligaţie pe care am introdus-o pentru prima dată prin SAFE –, realitatea este cu totul alta decât povestea simplistă pe care unii se străduiesc să o vândă prin manipulare. În aceste condiţii, preţul noilor nave devine chiar mai avantajos. Suplimentar, se obţin salvarea şantierului, investiţii în modernizarea acestuia, păstrarea locurilor de muncă şi readucerea la viaţă a unei industrii pe care, până de curând, probabil tot din interes pentru comisioane, unii au vrut-o moartă şi îngropată”, a mai transmis Radu Miruţă.

Ministrul interimar susţine că „diferenţa este simplă”: ”unii au văzut în trecut în contractele Armatei doar o sursă de bani, altii vor ca fiecare euro investit în apărare să lase în urmă şi capacităţi militare mai puternice, şi locuri de muncă, şi industrie românească”.

Guvernul anunţa, în 2 iunie, că instrumentul „Acţiunea pentru securitatea Europei” (SAFE) prin consolidarea industriei europene de apărare presupune alocarea către România a unei sume de 16,68 miliarde Euro pentru achiziţia de echipamente militare sau cu utilizare duală, precum şi pentru infrastructură duală.

Din totalul de 16,68 miliarde Euro, România va folosi 4,2 miliarde de euro pentru infrastructură duală, respectiv pentru realizarea capetelor de autostradă A7 şi A8.

Din restul de 12,48 miliarde destinate echipamentelor militare, au fost semnate în etapa achiziţiilor singulare, respectiv până la data de 30 mai 2026, mai multe contracte, între care şi achiziţia a patru nave, dintre care două nave de patrulare maritimă şi două nave de intervenţie a scafandrilor, contract încheiat cu NVL B.V. & Co. KG (parte a grupului Rheinmetall) pentru o valoare totală de 920 milioane de euro.

Producţia navei, realizarea suprastructurii, precum şi armarea navei (incluzând montaj, instalare, conectare a echipamentelor specifice) se va realiza la unul dintre şantierele navale din România.

Editor : B.E.