Live TV

Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 28 martie

Data publicării:
Captură de ecran din 2026-03-28 la 09.42.42
Din articol
1979 - ACCIDENT NUCLEAR ÎN SUA 1910 - PRIMUL HIDROAVION 1942 - MARELE RAID

1979 - ACCIDENT NUCLEAR ÎN SUA

Reactorul 2 al centralei nucleare Three Mile Island din Pennsylvania, SUA, a pierdut lichid de răcire. Miezul reactorului s-a supraîncălzit și s-a topit parțial. Au fost emise cantități mari de kripton radioactiv și iod-131, un izotop foarte periculos. 2 milioane de oameni au fost expuși la aceste substanțe radioactive. A fost cel mai grav accident nuclear din istoria SUA. Dar nimeni nu a fost ucis, rănit sau îmbolnăvit ca urmare a acestui accident. Reactorul 2 este închis de atunci. 

1910 - PRIMUL HIDROAVION

Francezul Henri Fabre a decolat cu un avion creat de el de pe suprafața unei lagune de lângă Marsilia. Era primul zbor al unui hidroavion. Fabre a făcut 4 zboruri în acea zi. Francezul nu zburase înainte cu vreun alt avion. Era fiul unui armator din Marsilia. Dar, ca o coincidență, soția lui era din familia Montgolfier, inventatorii balonului.  După această reușită, Henri Fabre a ajutat și alți pioneri ai zborului să facă hidroavioane. Francezul a avut o viață prolifică de inginer. A murit în 1984, la vârsta de 101 ani.

1942 - MARELE RAID

Marina și trupele de comando britanice au pus în aplicare un plan care să dea o lovitură serioasă Germaniei. Au atacat portul St. Nazaire din Franța aflată sub ocupație. Un distrugător vechi, HMS Campbeltown, a fost umplut  cu explozibili și izbit de ecluzele singurului doc uscat din Atlantic în care încăpeau marile cuirasate germane. Docul a fost inoperabil până în 1948. Cinci militari britanici au primit Crucea Victoria după această operațiune. Raidul este considerat „cel mai măreț” din istoria britanică.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

