Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 28 martie

Reactorul 2 al centralei nucleare Three Mile Island din Pennsylvania, SUA, a pierdut lichid de răcire. Miezulreactorului s-a supraîncălzit și s-a topit parțial. Au fost emise cantități mari de kripton radioactiv și iod-131, un izotop foarte periculos. 2 milioane deoameni au fost expuși la aceste substanțe radioactive. A fost cel mai grav accident nuclear din istoria SUA. Dar nimeni nu a fost ucis, rănit sau îmbolnăvit ca urmare a acestui accident. Reactorul 2 este închis de atunci.
1910 - PRIMUL HIDROAVION
Francezul Henri Fabre a decolat cu un avion creat de el de pe suprafața unei lagune de lângă Marsilia. Era primul zbor al unui hidroavion. Fabre a făcut 4 zboruri în acea zi. Francezul nu zburase înainte cu vreun alt avion. Era fiul unui armator din Marsilia. Dar, ca o coincidență, soția lui era din familia Montgolfier, inventatorii balonului.După această reușită, Henri Fabre a ajutat și alți pioneri ai zborului să facă hidroavioane. Francezul a avut o viață prolifică de inginer. A murit în 1984, la vârsta de 101 ani.
1942 - MARELE RAID
Marina și trupele de comando britanice au pus în aplicare un plan care să dea o lovitură serioasă Germaniei. Auatacat portul St. Nazaire din Franța aflată sub ocupație. Un distrugător vechi, HMS Campbeltown, a fost umplutcu explozibili și izbit de ecluzele singurului doc uscat din Atlantic în care încăpeau marile cuirasate germane.Docul a fost inoperabil până în 1948. Cinci militari britanici au primit Crucea Victoria după această operațiune. Raidul este considerat „cel mai măreț” din istoria britanică.