Trump anulează noile atacuri în Iran, invocând „contururile unui acord”

Președintele Donald Trump a anunțat sâmbătă seara că amână noi atacuri împotriva Iranului, după ce oficialii avertizaseră anterior că președintele lua în considerare un atac intens asupra unor ținte din sectorul energetic, care ar fi putut începe în acest weekend, anunță ABC News.

Într-o postare pe rețelele sociale, președintele a declarat că Iranul și alte țări din Orientul Mijlociu au solicitat „amânarea oricărui atac, având în vedere că s-au convenit liniile generale ale unui acord”.

Trump a adăugat în postare: „Pe baza acestei solicitări, am acceptat, în beneficiul viitor al LUMII și, de asemenea, al supraviețuirii unui Iran prosper și de succes, să anulez atacul, cu condiția să se poată încheia rapid un ACORD”.

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Președintele a afirmat că Israelul participă la acest „angajament” de a amâna atacurile până la finalizarea acordului.

Nu este clar ce anume s-a convenit, dacă s-a convenit ceva, dar Trump a menționat în postare că acesta include „DESCHIDEREA IMEDIATĂ, COMPLETĂ ȘI TOTALĂ A STRÂMTORII ORMUZ, precum și încetarea amenințării nucleare a Iranului”.

Nu este prima dată când Trump a amenințat sau a luat în considerare atacuri de escaladare împotriva Iranului, pentru ca apoi să-și schimbe poziția și să amâne acțiunile în vederea unor noi discuții.

De asemenea, el s-a plâns în repetate rânduri de lipsa de încredere în Iran — afirmând că liderii de acolo acceptă un acord, pentru ca apoi să-l încalce la scurt timp.

Editor : M.C