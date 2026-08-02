Revenirea aparentă a rachetelor balistice nord-coreene în arsenalul folosit de Rusia împotriva Ucrainei și pătrunderea, în timpul aceleiași ofensive, a unei presupuse rachete rusești în spațiul aerian al Poloniei arată că vulnerabilitățile apărării aeriene ucrainene reprezintă deja un risc direct pentru Europa. Atacul a distrus o casă din Radușne și a lovit trei generații ale aceleiași familii, în timp ce incidentul din regiunea Lublin a demonstrat că efectele războiului pot depăși oricând granițele Ucrainei, scrie Kyiv Post.

O familie cu șapte copii, lovită în propria casă

Potrivit concluziilor preliminare ale autorităților ucrainene, Rusia a folosit o rachetă nord-coreeană pentru a ataca localitatea Radușne, aflată în apropiere de Krivoi Rog.

Racheta a lovit direct locuința familiei Voronov și a distrus-o complet. Șase persoane au fost confirmate decedate, iar alte patru erau considerate moarte, în timp ce examinările medico-legale continuau.

„În Radușne, lângă Krivoi Rog, o rachetă balistică a lovit direct o casă”, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski în discursul său de seară. „O casă obișnuită. Au fost uciși copii obișnuiți, părinții lor – o întreagă familie pașnică.”

„Rușii și-au folosit racheta balistică pentru a distruge o casă obișnuită, care aparținea unei familii obișnuite. Era o locuință obișnuită, spulberată complet”, a mai spus Zelenski.

Președintele ucrainean a declarat că informațiile disponibile indică utilizarea unei rachete nord-coreene pentru prima dată după o perioadă îndelungată.

„Desigur, vor mai fi efectuate expertize și totul va fi verificat. Dar, potrivit datelor disponibile în acest moment, a fost vorba despre armament balistic nord-coreean”, a afirmat Zelenski.

Radarele ucrainene au detectat două traiectorii de zbor caracteristice rachetelor balistice nord-coreene cu rază scurtă de acțiune KN-23 sau KN-24, îndreptate spre Krivoi Rog, a declarat pentru Reuters o sursă militară ucraineană.

Două asemenea traiectorii ar indica, de regulă, că au fost lansate patru rachete, potrivit sursei. Locurile în care ar fi putut cădea celelalte proiectile nu erau însă cunoscute.

Anchetatorii examinau fragmentele recuperate pentru a confirma cu certitudine originea armelor. Sursa militară s-a declarat însă convinsă că Rusia a utilizat o rachetă nord-coreeană.

Ucraina nu mai înregistrase lansarea unor asemenea proiectile din august 2025. Revenirea lor pe câmpul de luptă ar putea însemna că Moscova a primit un nou transport din Coreea de Nord sau că a început să folosească rachetele păstrate în rezervă.

Rachetele KN-23 și KN-24 ar avea focoase mai mari și raze de acțiune mai lungi decât rachetele balistice rusești Iskander, dar ar fi mai puțin precise. Puterea distructivă mai mare, combinată cu precizia redusă, le face deosebit de periculoase atunci când sunt lansate spre regiuni populate.

Zelenski acuză o alianță militară între Moscova și Phenian

Rolul Coreei de Nord în războiul purtat de Rusia nu se limitează la furnizarea rachetelor balistice. Phenianul a livrat milioane de proiectile de artilerie Moscovei, iar în 2024 a trimis aproximativ 14.000 de militari pentru a ajuta forțele ruse în timpul operațiunii ucrainene din regiunea Kursk.

Zelenski a avertizat că Rusia ar dori ca Phenianul să trimită încă 30.000 de soldați. Potrivit acestuia, ar fi în curs pregătiri pentru primirea lor în regiunea rusă Voronej, iar Coreea de Nord s-ar pregăti să furnizeze și alte lansatoare de rachete balistice.

„Alianța dintre ticăloșii de la Moscova și regimul dement din Coreea de Nord există de dragul rachetelor, de dragul unui contingent militar nord-coreean aici, în Europa, la granițele noastre, și pentru uciderea copiilor noștri ucraineni”, a declarat liderul de la Kiev.

Coreea de Nord obține, în același timp, informații de pe câmpul de luptă despre modul în care rachetele sale se comportă în fața sistemelor de apărare proiectate în Occident. Trupele nord-coreene dobândesc experiență de luptă și intră în contact cu metode moderne de război electronic.

Un proiectil a pătruns în Polonia și s-a prăbușit lângă locuințe

În timpul aceleiași ofensive rusești, un obiect despre care se crede că era o rachetă de croazieră Kh-101 a pătruns pe teritoriul Poloniei și a căzut în apropierea localității Tarnawa-Kolonia, în regiunea Lublin.

Impactul a lăsat pe un câmp un crater cu un diametru de aproximativ zece metri. Locul se află la puțin peste 100 de kilometri de granița cu Ucraina și la aproximativ doi kilometri de clădiri rezidențiale.

Premierul polonez Donald Tusk a declarat că dovezile disponibile indică faptul că obiectul era o rachetă rusească Kh-101. Anchetatorii continuau însă verificările pentru a-i stabili cu certitudine tipul și originea.

Nicio persoană nu a fost ucisă, proiectilul prăbușindu-se pe un câmp. Racheta care a distrus casa familiei Voronov și presupusul Kh-101 ajuns în Polonia erau arme diferite și au urmat traiectorii diferite, dar au fost lansate în cadrul aceleiași ofensive rusești.

Incidentul arată că efectele războiului nu pot fi limitate la teritoriul Ucrainei și pune din nou în discuție vulnerabilitatea flancului estic al NATO. Armele lansate asupra Ucrainei reprezintă, în același timp, o amenințare pentru Polonia, România și celelalte state din estul Alianței.

Zelenski cere mai multe rachete pentru sistemele Patriot și NASAMS

Președintele ucrainean a cerut din nou consolidarea urgentă a apărării aeriene a țării sale.

„Acesta este un rău care poate fi oprit numai prin suficientă forță”, a declarat Zelenski.

„Rachetele pentru apărarea aeriană – mai presus de toate cele destinate sistemelor Patriot, dar și sistemelor NASAMS, IRIS-T, HAWK și celorlalte sisteme ale noastre – reprezintă prioritatea principală”, a adăugat el.

Liderul ucrainean a anunțat și intensificarea loviturilor în adâncimea teritoriului controlat de Rusia.

„Vom efectua mai multe atacuri în profunzime, astfel încât acest război rusesc să se întoarcă acolo de unde a venit”, a spus Zelenski, atribuind Moscovei întreaga responsabilitate politică și militară pentru prelungirea războiului.

Editor : Ș.A.