Candidatul la președinția Franței care vrea să arunce în aer motorul franco-german al Europei

Lidera de extremă dreapta Marine Le Pen nu este singura candidată la alegerile prezidențiale din Franța care promite să răstoarne status quo-ul din Uniunea Europeană.

Dacă radicalul de extremă stânga Jean-Luc Mélenchon ar ajunge președinte al Franței, acesta a dat de înțeles că ar încerca să răstoarne relația fundamentală a blocului: parteneriatul franco-german care a stat la baza integrării europene timp de decenii, dar care, în opinia sa, a servit în primul rând intereselor Berlinului, scrie Politico.

Mai sunt încă nouă luni până la scrutinul prezidențial crucial din Franța, dar startul puternic al campaniei lui Mélenchon și luptele interne din rândul celorlalți candidați de stânga l-au poziționat ca unul dintre cei mai bine plasați candidați pentru a o înfrunta pe Le Pen în turul al doilea, arată sondajele.

Această perspectivă nu este deloc considerată încurajatoare la Berlin.

Dispreț față de modelul german

Mélenchon a dedicat o carte întreagă în 2015 disprețului său față de modelul german și — într-o ruptură clară față de alianța tradițională Paris-Berlin care stă la baza UE — a declarat luna aceasta că nu se va angaja să respecte o serie recentă de acorduri între președintele francez Emmanuel Macron și cancelarul german Friedrich Merz pe teme care variază de la descurajarea nucleară la politica industrială.

În acest moment, o victorie a lui Mélenchon nu este considerată probabilă în cercurile de putere de dincolo de Rin, iar sondajele recente arată că Le Pen l-ar învinge cu ușurință dacă amândoi ar ajunge în turul al doilea.

Totuși, parlamentarii germani recunosc potențialul perturbator al acestui anticapitalist.

„Pozițiile politice ale lui Mélenchon cu privire la chestiuni-cheie ale politicii europene, ostilitatea sa față de Germania… l-ar transforma într-o problemă uriașă pentru cooperarea franco-germană”, a declarat Roland Theis, un parlamentar din rândul conservatorilor lui Merz, cunoscut pentru activitatea sa în domeniul relațiilor franco-germane.

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Berlinul este mult mai preocupat de perspectiva unei victorii a lui Le Pen, care ar ridica o serie de probleme specifice. Tatăl lui Le Pen, Jean-Marie Le Pen, a fondat partidul ei alături de colaboratori naziști și era cunoscut pentru minimizarea Holocaustului. Deși Marine Le Pen a încercat să distanțeze Partidul Adunarea Națională de trecutul său, ajungând chiar să-și excludă tatăl din partid, ea rămâne o eurosceptică vehementă care a promis să reducă drastic contribuțiile Franței la Uniunea Europeană.

Înaintea acestei alegeri decisive, Germania și Franța au accelerat în comun lucrările privind obiectivele comune ale UE, deși afirmă că urgența acestora decurge mai degrabă din necesitatea economică decât din dorința de a finaliza lucrările înainte de o eventuală președinție a lui Le Pen.

Însă Mélenchon reprezintă o amenințare și pentru actualul guvern german.

„O președinție condusă de Mélenchon ar complica semnificativ cooperarea bilaterală și europeană la cele mai înalte niveluri”, a declarat Anton Hofreiter, deputat al Partidului Verzilor și președinte al Comisiei pentru afaceri europene din Bundestag. El a avertizat că acest lucru ar putea duce la realizarea unor proiecte europene fără implicarea Franței, dând ca exemplu capacitățile de apărare.

„Otravă germană”

Antipatia lui Mélenchon față de Bruxelles și Berlin provine mai mult din opoziția ideologică, în special față de Germania, decât din sentimentul naționalist care alimentează euroscepticismul lui Le Pen.

„Germanii impun ordoliberalismul [o viziune de inspirație germană asupra economiei de piață liberă, cu supraveghere din partea statului] în Europa”, a declarat Aurélien Taché, deputat din partidul lui Mélenchon, „Franța Nesupusă”, care face parte din Comisia pentru afaceri externe a Partidului Adunarea Națională. „Nu suntem anti-europeni; suntem împotriva ordoliberalismului.”

„Franța Nesupusă” consideră că „motorul franco-german” nu există, ci că germanii încearcă să-și impună agenda asupra UE.

În schimb, Mélenchon dorește ca Franța să-și consolideze legăturile cu China, precum și cu țările francofone din Africa și cu țările din America de Sud. El consideră Statele Unite un pericol imperialist, în timp ce Germania — în ciuda relațiilor sale tumultoase cu președintele Donald Trump — privește relația transatlantică ca fiind esențială pentru politica sa externă. Mélenchon se opune atașamentului profund al Germaniei față de modelul său economic de piață liberă și preferă, în schimb, o economie planificată.

Mélenchon critică, de asemenea, reînarmarea Germaniei și prezența continuă a armelor nucleare americane pe teritoriul acesteia, despre care a afirmat că „ridică serioase îngrijorări de securitate pentru țările vecine”. Berlinul își propune să devină puterea militară predominantă a Europei în urma invaziei Rusiei în Ucraina și a retragerii americane din Europa.

Cartea lui Mélenchon din 2015, „Heringul lui Bismarck”, cu subtitlul „Otravă germană”, a fost concepută ca un răspuns la numeroșii politicieni care, la acea vreme, în Franța, considerau Germania un model politic datorită ratei scăzute a șomajului și ritmurilor puternice de creștere economică.

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Mélenchon a indicat rata sărăciei din Germania, care la acea vreme era cu câteva puncte procentuale mai mare decât în Franța, precum și natalitatea scăzută, ca exemple ale eșecurilor acestui model.

„Scopul meu este să străpung vălul de fericire care îi înconjoară pe atât de mulți comentatori fascinați de Germania”, se arată în prezentarea cărții. „Un monstru s-a născut chiar sub ochii noștri — copilul finanțelor dereglementate și al unei țări care s-a dedicat acestora, devastată de îmbătrânirea accelerată a populației sale.”

O parte a presei franceze, inclusiv ziarul de stânga „Libération”, a considerat cartea excesiv de germanofobă. În ea, Mélenchon adoptă un ton provocator și afirmă că „confruntarea politică cu guvernele germane este una dintre condițiile eliberării popoarelor”.

Mélenchon a fost coautorul unei analize de politică externă de aproximativ 20 de pagini, publicată la începutul acestei luni, care prezintă unele dintre prioritățile sale internaționale cheie, inclusiv retragerea din NATO din cauza atitudinii „deschis ostile” a Washingtonului față de alianță. Între timp, Partidul Adunarea Națională al lui Le Pen a propus doar părăsirea comandamentului integrat al NATO.

Documentul menționează, de asemenea, că Franța ar trebui să se angajeze să respecte clauza articolului 42 din Tratatul UE, care garantează ajutor și asistență din partea celorlalte țări membre în cazul unui atac asupra unui stat membru, și a calificat chiar ca „prioritate absolută” extinderea acesteia la teritoriile „afiliate” țărilor UE, precum Groenlanda.

Noi aliați

Însă Mélenchon și coautorii săi au insistat că Franța nu ar trebui în niciun caz să fie „legată de un bloc geografic” în cadrul UE, care este „caracterizat de un atlanticism extrem”.

Mélenchon este mult mai interesat de consolidarea relațiilor cu un alt vecin al Franței, Spania, al cărui prim-ministru de centru-stânga, Pedro Sánchez, îl consideră un aliat mai potrivit datorită abordării sale conflictuale față de Trump și Israel.

Însă Berlinul a căutat noi aliați — în special Roma — pe măsură ce neînțelegerile cu Parisul s-au acumulat.

Disensiunile privind acordul comercial istoric al UE cu Mercosur din America de Sud — susținut de Germania și contestat de Franța — precum și decizia de a renunța la un proiect comun de construire a unui avion de vânătoare de nouă generație au zguduit relațiile franco-germane.

„Deciziile majore din ultimii șase ani — precum cele privind Mercosur sau acordurile de liber schimb cu Donald Trump — au favorizat în mod constant germanii, nu francezii”, a declarat Taché, deputatul din grupul „Franța Nesupusă”.

Cu toate acestea, Frédéric Petit, un deputat de centru din parlamentul francez care reprezintă cetățenii francezi care locuiesc în Germania, consideră că legătura dintre cele două țări este suficient de puternică pentru a supraviețui ceea ce el a numit „un accident electoral”.

„Relația franco-germană, care se bucură de sprijinul majorităților din ambele țări, nu va fi în niciun caz pusă sub semnul întrebării”, a spus el. „Există cetățeni cu dublă cetățenie, organizații comune și politici care, indiferent de cine va fi următorul președinte, nu vor putea fi desființate imediat.”

Editor : Sebastian Eduard