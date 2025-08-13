Cristina Cileacu: „Oricine poate deveni o victimă a urii”

Într-un climat social tot mai tensionat, zdruncinat de dezinformare, discriminare și intoleranță, ura găsește un teren fertil pentru a se aprinde și a se răspândi cu ușurință. O societate dominată de prejudecăți este o societate care se dinamitează din interior, iar nevoia de a combate discursul instigator la ură nu mai este o opțiune, ci devine o necesitate. În acest context, Digi24 își propune să atragă atenția asupra consecințelor nocive ale valului de înverșunare propagat în spațiul public și în interacțiunile umane.

„Sunt Cristina Cileacu, jurnalist de politică externă. În octombrie 2023, în Israel, mi-am făcut meseria exact cum am învățat-o. În momentul în care au sunat alarmele aeriene, m-am întins la pământ, ca să respect protocoalele de securitate din zonele de conflict. Internetul s-a împărțit apoi în două, după ce un fragment dintr-o transmisiune s-a viralizat. O reacție profesională normală a devenit subiect de râs și de insultă. Ironia sorții, au intervenit colegi de breaslă, chiar și politicieni până la nivel de premieri de țară, să-mi apere profesionalismul în vreme ce «experții» din spatele tastaturilor vorbeau cu nonșalanță cum se face jurnalismul de război de pe canapea.

M-am pregătit ani de zile pentru meseria pe care o fac, am învățat protocoale de securitate, managementul riscului, etică jurnalistică, dar hater-ii de pe internet știu ei mai bine cum se face, c-au văzut în filme! Oricine poate deveni o victimă a urii. Am să-ți dau un singur sfat: share-ul și scrolling-ul fără răspundere nu te fac pe tine un om împlinit!”.

Proiectul „Împreună, fără ură” aduce în prim-plan povești autentice, confesiuni și reflecții puternice despre felul în care ura lovește în oameni și despre ce putem face ca să o oprim. Inițiativa reunește, într-un dialog deschis, voci relevante din diferite domenii care au acceptat invitația jurnalistei Ioana Ciurlea de a discuta despre această realitate dureroasă și despre puterea eliberatoare a iubirii. Printre cei care s-au alăturat demersului civic se regăsesc actorii Victor Rebengiuc, Alex Bogdan și Ada Galeș, artiștii Erika Isac și Emil Rengle, „Regele” Dorin Cioabă, creatoarea de conținut culinar Jamila, psihoterapeutul Gaspar Gyorgy, dar și lideri de opinie din online precum Silviu Faiăr și Mircea Bravo.

Campania „Împreună, fără ură” vizează și declanșarea cât mai urgentă a procesului de actualizare a legislației în vigoare care face dificilă, în prezent, sancționarea celor care promovează ura sau săvârșesc fapte motivate de acest tip de comportament.

