Live TV

Cristina Cileacu: „Oricine poate deveni o victimă a urii”

Data publicării:
Cristina Cileacu

Într-un climat social tot mai tensionat, zdruncinat de dezinformare, discriminare și intoleranță, ura găsește un teren fertil pentru a se aprinde și a se răspândi cu ușurință. O societate dominată de prejudecăți este o societate care se dinamitează din interior, iar nevoia de a combate discursul instigator la ură nu mai este o opțiune, ci devine o necesitate. În acest context, Digi24 își propune să atragă atenția asupra consecințelor nocive ale valului de înverșunare propagat în spațiul public și în interacțiunile umane.

 

„Sunt Cristina Cileacu, jurnalist de politică externă. În octombrie 2023, în Israel, mi-am făcut meseria exact cum am învățat-o. În momentul în care au sunat alarmele aeriene, m-am întins la pământ, ca să respect protocoalele de securitate din zonele de conflict. Internetul s-a împărțit apoi în două, după ce un fragment dintr-o transmisiune s-a viralizat. O reacție profesională normală a devenit subiect de râs și de insultă. Ironia sorții, au intervenit colegi de breaslă, chiar și politicieni până la nivel de premieri de țară, să-mi apere profesionalismul în vreme ce «experții» din spatele tastaturilor vorbeau cu nonșalanță cum se face jurnalismul de război de pe canapea.

M-am pregătit ani de zile pentru meseria pe care o fac, am învățat protocoale de securitate, managementul riscului, etică jurnalistică, dar hater-ii de pe internet știu ei mai bine cum se face, c-au văzut în filme! Oricine poate deveni  o victimă a urii. Am să-ți dau un singur sfat: share-ul și scrolling-ul fără răspundere nu te fac pe tine un om împlinit!”.

_________________________________

Proiectul „Împreună, fără ură” aduce în prim-plan povești autentice, confesiuni și reflecții puternice despre felul în care ura lovește în oameni și despre ce putem face ca să o oprim. Inițiativa reunește, într-un dialog deschis, voci relevante din diferite domenii care au acceptat invitația jurnalistei Ioana Ciurlea de a discuta despre această realitate dureroasă și despre puterea eliberatoare a iubirii. Printre cei care s-au alăturat demersului civic se regăsesc actorii Victor Rebengiuc, Alex Bogdan și Ada Galeș, artiștii Erika Isac și Emil Rengle, „Regele” Dorin Cioabă, creatoarea de conținut culinar Jamila, psihoterapeutul Gaspar Gyorgy, dar și lideri de opinie din online precum Silviu Faiăr și Mircea Bravo.

Campania „Împreună, fără ură” vizează și declanșarea cât mai urgentă a procesului de actualizare a legislației în vigoare care face dificilă, în prezent, sancționarea celor care promovează ura sau săvârșesc fapte motivate de acest tip de comportament.

Editor : A.D.V.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Jandarmi bun
1
De ce sunt jandarmi înarmați în stațiile de metrou din București. Explicația oficială a...
Vladimir Soloviov
2
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea...
masina in soare
3
Copilul de 4 ani al unui cuplu de români aflaţi în vacanţă în Italia a murit, după ce a...
soldați polonezi și polițiști germani fac verificări la granița dintre Germania și Polonia
4
„Este ca în timpul Războiului Rece”. De ce au fost trimiși soldații și reintroduse...
drone Shahed fabricate în Rusia în fabrica Alabuga
5
Iranul a început să regrete acordul militar cu Rusia. Moscova produce mii de drone...
Nu și-a chemat propriul copil la meciul de retragere! Mama nu a stat pe gânduri: "La revedere"
Digi Sport
Nu și-a chemat propriul copil la meciul de retragere! Mama nu a stat pe gânduri: "La revedere"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ILUSTRATIE_SALA_MUNTENIA_GUVERN_07_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
SURSE: Premierul Ilie Bolojan a cerut tuturor instituțiilor din...
alexandru nazare face declaratii
Noua taxă pentru români: vom plăti în plus pentru coletele din afara...
sigla Direcției Naționale Anticorupție
Percheziții DNA la Ministerul Energiei. Un fost șef de la...
Donald Trump și Vladimir Putin
Trump este șantajat de Putin cu materiale deținute de către FSB...
Ultimele știri
Paris, Berlin și Londra vor să reintroducă sancțiuni împotriva Iranului. Ce condiții îi impun guvernului de la Teheran
Ce este cultura unei organizații și cum o păstrezi când compania crește - sfaturi de la Erin Meyer
O femeie de 28 de ani a fost arestată preventiv după ce a agresat un poliţist
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Romina Gingașu și-a sărbătorit ziua de naștere în patria luxului. Meniu de 5 stele, artificii, rochie de...
Cancan
Cum arăta Ilie Bolojan în tinerețe? 'Avea păr mult și creț'
Fanatik.ro
Ministrul de Finanțe Alexandru Nazare, acuzat de fapte ilicite de compania de stat în a cărei conducere a...
editiadedimineata.ro
Aerul condiționat poate crește riscul aparției „sindromului clădirii bolnave”
Fanatik.ro
Cum îți poți crește pensia în România. Specialiștii explică diferența dintre Pilonul I, II și III și ce...
Adevărul
Transapuseana, noua atracție a șoselelor montane din România. Ce o face mai specială decât Transalpina și...
Playtech
Cum a apărut Mirabela Grădinaru la biserică? Enoriaşii au observat imediat şi ţinuta, ce a făcut în spatele...
Digi FM
Lady Kitty Spencer, nepoata prințesei Diana, imagini rare cu soțul cu 32 de ani mai mare și fiica lor de doi...
Digi Sport
O avere! Cât costă, de fapt, inelul de logodnă pe care Georgina l-a primit de la Cristiano Ronaldo
Pro FM
Speak, recunoscător că nu s-a îmbogățit peste noapte când a intrat în muzică: "Cred că acum eram în pământ
Film Now
Cum a început prietenia dintre Sandra Bullock și Jennifer Aniston: „Hollywood ne-a divizat, nimănui nu-i...
Adevarul
Automobilul german care făcea furori în România comunistă. „Are o sobă în spate ca să-ți țină mâinile calde...
Newsweek
Casa de Pensii gata să dea un nou contract de 9.000.000€ firmei care a blocat recalcularea pensiilor
Digi FM
Dan Alexa și Andrada, a doua lui soție, au divorțat la notar. Și-au pus fiul pe primul plan: “Custodia va fi...
Digi World
Ce este miastenia gravis, boala de care suferă fosta campioană de tenis Monica Seles. Cum se manifestă...
Digi Animal World
Panică pe plajele din Maine, după ce un rechin alb uriaș a fost observat aproape de țărm. Poliția avertizează...
Film Now
Daniel Day-Lewis, revenire în lumea filmului, la 8 ani de când și-a anunțat retragerea. Singurul regizor care...
UTV
Jason Momoa, la un pas de moarte în ocean. „Am renunțat. În mintea mea, murisem deja”. Experiența care i-a...