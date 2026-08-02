Este alertă majoră și în Ungaria din cauza debitului scăzut al Dunării. Premierul Ungariei a transmis duminică un mesaj pentru populație, anunțând că urmează cinci zile grele, ținând cont că de luni centrala nucleară de la Paks nu va mai produce deloc energie, din cauza nivelului scăzut al Dunării. Cele patru reactoare produc în mod normal 40% din necesarul de electricitate al țării. Peter Magyar a anunțat măsuri fără precedent pentru depășirea crizei energetice.

„Dragi concetățeni, urmează cele mai dificile cinci zile. Mâine centrala Paks nu va produce deloc energie, iar temperaturile vor ajunge la 40 de grade. Sistemul energetic, serviciile publice și noi toți vom fi supuși unei presiuni uriașe. Vă rog ca, începând de luni, să fim și mai atenți unii la alții, în special la copii, vârstnici, bolnavi și persoanele care locuiesc singure.

De asemenea, vă rog să folosim energia electrică cu și mai multă responsabilitate, în special între orele 17:00 și 22:00, mai ales între 18:00 și 21:00.

Fac apel la toate companiile, instituțiile, autoritățile locale și la toți cetățenii să reducă sau să reprogrameze pe cât posibil consumul de energie în acest interval”, a transmis premierul ungar.

Decizia de oprire a centralei de la Paks a fost luată pentru că Dunărea a ajuns la un nivel atât de scăzut încât nu mai poate furniza suficientă apă pentru răcirea reactoarelor. Centrala nucleară asigură aproape jumătate din energia electrică a țării.

PrinpPlanul prezentat de Peter Magyar pentru reducerea consumului și protejarea rețelei electrice marile companii sunt rugate să reducă voluntar consumul de energie. Cine nu respectă această indicație poate fi deconectat și există deja ordonanță care permite guvernului să facî acest lucru. Dacă nu este suficient, autoritățile pot impune restricții și pot opri temporar alimentare a unor mari consumatori industriali.

În plus, trenurile de marfă vor fi oprite la orele de vârf între 17 și 22, o parte dintre bugetari vor lucra de acasă, iar firmele private sunt încurajate să facă la fel.

Iluminatul decorativ al clădirilor publice va fi stins, la fel și cel stradal.

În unele locuri au fost deja impuse restricții la consumul de apă în zonele afectate de secetă, inclusiv interzicerea udării spațiilor verzi. Populația este rugată, de asemenea, să reducă consumul de energie în intervalul 17-22. Dacă aceste restricții nu vor fi suficiente pentru a menține sistemul energetic sub control, vor fi impuse și alte măsuri.

Editor : B.E.