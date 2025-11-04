Lecții de la lăutari: „Omul fără dușmani e ca banca fără bani. De obicei oamenii slabi urăsc”

Nu există rețetă împotriva urii pentru că nu știi ce-i în capul celui de lângă tine, crede Marian Costea, un lăutar din Călărași. Dar experința l-a învățat să îmblânzească dușmănia și răutatea prin muzică. Un nou episod al campaniei Împreună fără ură.

Sincer, în breasla voastră, în lumea voastră, există invidie între formații, între tarafuri?

Da. Da, ca în orice, ca în orice domeniu, că în orice domeniu există invidie, există. În momentul când faci o treabă mai bine, oamenii sunt invidioși, că na...

Adică aveți dușmani?

Da. Omul fără dușmani e ca banca fără bani. De obicei oamenii slabi urăsc.

Voi mergeți și la nunți. Vi s-a întâmplat să ajungeți la o nuntă unde să nu participe frații ginerelui sau frații miresei, din cauză că nu-și vorbesc, că se urăsc?

Da, da. Am întâlnit evenimente în care n-au fost, chiar nici părinții n-au fost.

Ai văzut oameni care se ceartă rău de tot la o nuntă?

Lumea bea și după aia mai sunt certuri, mai sunt discuții și între ei, și cu noi. Li se pare că nu i-am cântat...

Omul când ia un șpriț în nas, după aia se simte, are alte... De la băutură se transformă...

Se transformă în rău sau în bine?

În rău.

Ați fost și amenințați de cei care au băut mai mult?

Da.

Fane, de ce urăsc românii? De ce se urăsc oamenii unii pe alții din motive puerile?

Păi, se urăsc din cauza la bani, majoritatea. În ultima vreme s-au înrăit oamenii, chiar și prin magazine, chiar și la cumpărături sunt răi. Când merg la cumpărături și atunci sunt răi.

Transmit politicienii ură în societate?

Da, transmit, pentru că ei foarte mult promit foarte multe și nu se țin de promisiune când ajung la putere sau când ajung unde și-au dorit, deja își schimbă comportamentul.

Și atunci oamenii se consideră mințiți?

Da, exact. Automat, pe om îl înrăiești.

Spune, Marian, crezi că există vreo rețetă împotriva urii?

Eu zic că nu există rețetă, pentru că nu ai cum să controlezi mintea omului. Adică nu știi ce e în capul ăluia de lângă tine.

Într-un climat social tot mai tensionat, zdruncinat de dezinformare, discriminare și intoleranță, ura găsește un teren fertil pentru a se aprinde și a se răspândi cu ușurință. O societate dominată de prejudecăți este o societate care se dinamitează din interior, iar nevoia de a combate discursul instigator la ură nu mai este o opțiune, ci devine o necesitate. În acest context, Digi24 își propune să atragă atenția asupra consecințelor nocive ale valului de înverșunare propagat în spațiul public și în interacțiunile umane.

Proiectul „Împreună, fără ură” aduce în prim-plan povești autentice, confesiuni și reflecții puternice despre felul în care ura lovește în oameni și despre ce putem face ca să o oprim. Inițiativa reunește, într-un dialog deschis, voci relevante din diferite domenii care au acceptat invitația jurnalistei Ioana Ciurlea de a discuta despre această realitate dureroasă și despre puterea eliberatoare a iubirii.

Printre cei care s-au alăturat demersului civic se regăsesc actorii Victor Rebengiuc, Alex Bogdan și Ada Galeș, artiștii Erika Isac și Emil Rengle, „Regele” Dorin Cioabă, creatoarea de conținut culinar Jamila, psihoterapeutul Gaspar Gyorgy, dar și lideri de opinie din online precum Silviu Faiăr și Mircea Bravo.

Campania „Împreună, fără ură” vizează și declanșarea cât mai urgentă a procesului de actualizare a legislației în vigoare care face dificilă, în prezent, sancționarea celor care promovează ura sau săvârșesc fapte motivate de acest tip de comportament.

