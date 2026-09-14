O judecătoare a fost exclusă din magistratură după ce a amânat sute de dosare „pe perioade îndelungate de timp”

Judecătoarea Daniela Marinela Stoica a fost exclusă definitiv din magistratură pentru că a amânat pronunțarea „în mod repetat și fără motive scuzabile”, pe o perioadă îndelungată de timp, în sute de dosare civile, potrivit unei decizii a Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ).

Înalta Curte de Casație și Justiție a anunțat pe 14 septembrie că a respins ca nefondat un apel depus de judecătoare împotriva deciziei Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) prin care a fost exclusă din magistratură. Astfel, sancțiunea a rămas definitivă.

Judecătoarea de la Judecătoria Galați a fost acuzată că a nerespectat „în mod repetat și din motive imputabile dispozițiile legale privitoare la soluționarea cu celeritate a cauzelor”.

Concret, ÎCCJ arată că, „în mod repetat și fără motive scuzabile, a amânat pronunțarea într-un număr de 387 de cauze civile pe perioade îndelungate de timp, de până la 381 de zile”.

Tot ÎCCJ mai subliniază că judecătoarea, în trecut, „a mai fost sancționată disciplinar pentru o conduită asemănătoare, precum și pentru atitudini nedemne în timpul serviciului”.

„Prin decizia Înaltei Curți (...) se reafirmă jurisprudenţa constantă în materie disciplinară, în sensul că magistrații trebuie să își îndeplinească cu diligență îndatoririle profesionale, iar o justiție întârziată, în lipsa unor argumente obiective și rezonabile, creează potențialul inducerii în societate a sentimentului de injustiție și erodează încrederea publică în sistemul judiciar”, a mai transmis ÎCCJ.

Editor : M.G.