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Alexandru Nazare a publicat o fotografie de la cununia religioasă cu Maria Mihali. Mesajul ministrului de Finanțe

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Foto: Facebook/ Alexandru Nazare
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Ministrul interimar al Finanţelor, Alexandru Nazare, a publicat duminică, pe pagina sa de Facebook o fotografie de la cununia religioasă cu cântăreața de muzică populară Maria Mihali.

„Mulţumim tuturor pentru urări şi gândurile bune! Duminică binecuvântată!”, a scris pe Facebook Alexandru Nazare în mesajul care însoțește fotografia.

Nazare s-a căsătorit sâmbătă cu Maria Mihali, o interpretă de muzică populară din Maramureş, ceremonia religioasă având loc la Mănăstirea Caşin. Naşul celor doi este Kyriakos Pierrakakis, ministrul de Finanţe din Grecia, amintește News.ro.

La petrecerea desfăşurată la un restaurant din Pădurea Băneasa au participat şi preşedintele Nicuşor Dan şi partenera sa, Mirabela Grădinaru.

 

Editor : M.B.

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