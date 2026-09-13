Alexandru Nazare a publicat o fotografie de la cununia religioasă cu Maria Mihali. Mesajul ministrului de Finanțe

Ministrul interimar al Finanţelor, Alexandru Nazare, a publicat duminică, pe pagina sa de Facebook o fotografie de la cununia religioasă cu cântăreața de muzică populară Maria Mihali.
„Mulţumim tuturor pentru urări şi gândurile bune! Duminică binecuvântată!”, a scris pe Facebook Alexandru Nazare în mesajul care însoțește fotografia.
Nazare s-a căsătorit sâmbătă cu Maria Mihali, o interpretă de muzică populară din Maramureş, ceremonia religioasă având loc la Mănăstirea Caşin. Naşul celor doi este Kyriakos Pierrakakis, ministrul de Finanţe din Grecia, amintește News.ro.