Calcule politice: PNL propune guvern tehnocrat, mizând pe nemulțumirile din PSD. Grindeanu riscă să piardă șefia partidului

Sorin Grindeanu riscă să piardă șefia PSD. Surse politice au spus pentru Digi24 că nemulțumirea în partid e tot mai mare, pentru că întârzie revenirea PSD la putere. Pe de altă parte, PNL vrea să-i dea șah lui Grindeanu cu propunerea lor de guvern tehnocrat. Președintele partidului, Ilie Bolojan, a vorbit recent despre acest lucru. Cu cât întârzie formarea noului executiv, cu atât șeful PSD devine din ce în ce mai vulnerabil.

Toate aceste certuri și jocuri politice blochează formarea unui nou guvern, un guvern care are probleme importante de rezolvat în perioada următoare, de la rectificare bugetară la bugetul pentru anul 2027.

Liberalii însă își fac strategiile inclusiv cu ochii la ce se întâmplă în PSD. Surse din partid spun că Sorin Grindeanu e presat de liderii social-democrați în acest moment să intre mai repede la guvernare pentru că au votat să retragă sprijinul coaliției, guvernului din care făceau parte, dar cu promisiunea că vor reveni tot la Palatul Victoria sub o altă formulă.

Este motivul pentru care, spun liberalii, propunerea lui Ilie Bolojan de a se forma un guvern tehnocrat, adică o idee deloc nouă, ba chiar respinsă inițial de liberali, are rolul de a-l mai ține în șah pe Sorin Grindeanu și de a mai alimenta tensiunea din partid până într-acolo unde liderul PSD riscă chiar să-și piardă scaunul.

Spuneau voci din PNL să vedem cât rezistă actuala conducere PSD cu PSD în opoziție. Scenariul guvernului tehnocrat însă nu este exclus de liberali, dar este complicat de realizat dacă ne uităm la cât de complicat este să formezi o majoritate care să susțină acest guvern și la un premier, pentru că nicio formațiune nu vrea ca miniștrii, dacă ei sunt tehnocrați, dacă se ajunge acolo, să fie mai apropiați de PSD sau de PNL.

Editor : M.B.