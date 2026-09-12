Situația rămâne critică pe Dunăre și nu sunt vești că va ploua suficient în următoarea perioadă. De mai bine de 70 de ani nu a mai fost așa de rău, spun oamenii care trăiesc lângă fluviu. Este cât se poate de păgubos pentru fermieri. Nu-și pot exporta marfa pentru că navele nu au cum să iasă din porturi din cauză că nu mai există apă.

La Calafat, în județul Dolj, pe albia fluviului au apărut kilometri de nisip. Șenalul navigabil nu mai poate fi folosit în siguranță.

Elena Alexandru - jurnalist Digi24: Activitatea portului comercial de aici din Calafat este în continuare blocată. Barjele nu mai pot ajunge să încarce cereale, iar cele încărcate au rămas blocate în mijlocul Dunării.



Localnic: Eu de 71 de ani n-am mai văzut așa ceva. Poate o fi fost înainte și mai.. Ca acum nu.. A scăzut muult, mult, mult de tot.



Localnic: Scade încontinuu, pe fiecare zi scade. Deci e prea scăzută acum.

Dumitru Căiniceanu - director Căpitănia Drobeta-Turnu Severin: Navele de pasageri ajung în portul Severin și întorc în Serbia, Belgrad. Navele de marfă foarte puțin mai tranzitează zona. În zona Calafat - Bechet - Rast sunt în jur de 10 dane de încărcare cereale, care nu pot fi folosite, nu mai există apă.

Fermierii din sudul țării au numai de suferit din cauza situației de pe Dunăre. Recoltele sunt blocate în porturi, iar varianta terestră este mult mai costisitoare.

Fermier: Silozurile sunt pline, magaziile sunt pline și efectiv barjele și împingătoarele nu pot manevra în porturile dunărene. Trebuie să plătim ratele pentru culturile din primăvară, pentru cele din toamna anului trecut, dacă nu crește Dunărea nu se poate face comerț. Cei care tranzacționează cereale profită de acest lucru și micșorează prețurile față de bursă și cei care suferă sunt fermierii care la ora actuală sunt blocați cu marfa și nu o pot vinde.

Fermier: În cazul în care ai nevoie să vinzi, el este transportat auto. Dar transportul de aici până la Constanța este poate de 3-4 ori mai mare decât ar însemna pe barjă. Și prețul transportului îl suportă tot cel care îl vinde, nu cel care îl cumpără.

Debitul Dunării la intrarea în țară este 1.250 de metri cubi pe secundă, de trei ori mai mic față de normalul perioadei, iar specialiștii anunță în continuare scăderi.

Editor : A.P.