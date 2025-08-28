Live TV

Liza Sabău: „Vreau să înțelegi că ura lasă urme, unele chiar adânci. Oricât de proastă ți-ar fi ziua, abține-te de la hate”

Data publicării:
Liza Sabau

Într-un climat social tot mai tensionat, zdruncinat de dezinformare, discriminare și intoleranță, ura găsește un teren fertil pentru a se aprinde și a se răspândi cu ușurință. O societate dominată de prejudecăți este o societate care se dinamitează din interior, iar nevoia de a combate discursul instigator la ură nu mai este o opțiune, ci devine o necesitate. În acest context, Digi24 își propune să atragă atenția asupra consecințelor nocive ale valului de înverșunare propagat în spațiul public și în interacțiunile umane.

„Imaginează-ți că ai o zi proastă și primul lucru care-ți vine la îndemână este să lași un comentariu urât sub poza unui om pe care nu-l cunoști, un om care doar și-a împărtășit o bucurie. Acum imaginează-ți că, peste ani, același comentariu ajunge la copilul tău, scris, probabil,  tot de cineva care a avut o zi proastă - aceeași răutate, aceeași lipsă de sens, aceeași nepăsare.  Și te doare, și este normal să te doară  pentru că nimeni nu-și dorește ca al lui copil să devină țintă.  Poate nici nu-ți mai amintești, tu ai făcut exact la fel!

Sunt Liza Sabău, realizator și jurnalist ProFM și vreau să înțelegi că ura lasă urme, unele chiar adânci. Oricât de proastă ți-ar fi ziua, abține-te de la hate!”.

_________________________________

Proiectul „Împreună, fără ură” aduce în prim-plan povești autentice, confesiuni și reflecții puternice despre felul în care ura lovește în oameni și despre ce putem face ca să o oprim. Inițiativa reunește, într-un dialog deschis, voci relevante din diferite domenii care au acceptat invitația jurnalistei Ioana Ciurlea de a discuta despre această realitate dureroasă și despre puterea eliberatoare a iubirii. Printre cei care s-au alăturat demersului civic se regăsesc actorii Victor Rebengiuc, Alex Bogdan și Ada Galeș, artiștii Erika Isac și Emil Rengle, „Regele” Dorin Cioabă, creatoarea de conținut culinar Jamila, psihoterapeutul Gaspar Gyorgy, dar și lideri de opinie din online precum Silviu Faiăr și Mircea Bravo.

Campania „Împreună, fără ură” vizează și declanșarea cât mai urgentă a procesului de actualizare a legislației în vigoare care face dificilă, în prezent, sancționarea celor care promovează ura sau săvârșesc fapte motivate de acest tip de comportament.

Editor : A.D.V.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Avion Iak-52
1
Un avion cu elice IAK-52 a doborât 120 de drone rusești. „Se luptă ca în Primul Război...
soldat
2
Cazul miraculos al unui soldat ucrainean, care a supraviețuit după ce rușii i-au tăiat...
cseke attila face declaratii
3
Ministrul Cseke Attila anunță desființarea a zeci de mii de posturi din administrația...
Drona
4
Sentinele CCTV. O dronă rusească, de recunoaștere, a aterizat în Ucraina, pentru...
o persoana are in mana mai multe bancnote
5
Interzicerea cumulării pensiei cu salariul la stat, amânată. Reforma s-a dovedit greu de...
"Cea mai frumoasă jurnalistă sportivă" a răspuns, după decizia prin care "și-a pus în cap" tot internetul
Digi Sport
"Cea mai frumoasă jurnalistă sportivă" a răspuns, după decizia prin care "și-a pus în cap" tot internetul
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Curtea Constituțională a României
Planurile Guvernului, date peste cap de pensiile speciale ale...
livrator politist
„Eu sunt Poliția”: Marian Godină și-a prezentat colegul care a apărat...
ue kiev
Rusia a bombardat „în mod intenționat” reprezentanța UE de la Kiev...
masini in trafic
Guvernul crește taxele pe proprietăți. Impozite mai mari pe locuințe...
Ultimele știri
Bătaie cu pumni în Senatul Mexicului, în timpul imnului. Momentul în care liderul opoziției se năpustește asupra președintelui camerei
JD Vance spune că cearta din Biroul Oval cu Zelenski a fost „utilă”: A scos la iveală adevăratele dezacorduri
Cenzură pe străzile Crimeei: muzicienii, opriți de ruși să cânte melodiile „agenților străini”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce planuri are Elizabeth Hurley cu averea sa. Fiul actriței ar putea rămâne fără moștenire: „Viața e pentru a...
Cancan
Fostul ministru al Agriculturii, Petre Daea, divorţează la 76 de ani, după ce și-a bătut soția și a...
Fanatik.ro
Administrația Prezidențială lămurește misterul absenței lui Nicușor Dan: ”Nu a fost în concediu”...
editiadedimineata.ro
Mișcările ochilor ar putea ascunde semne ale unei slăbiciuni a memoriei
Fanatik.ro
Ce bunuri exportă, pe ascuns, România către Federația Rusă. Scandal după ce numele țării noastre a apărut pe...
Adevărul
De ce avem farmacii la fiecare colț de stradă? România, pacientul anxios cu geanta plină de pastile
Playtech
Klaus Iohannis și-a făcut o operație estetică. Un chirurg plastician a explicat schimbările vizibile de pe...
Digi FM
Victor Ponta, primele declarații despre noua parteneră, la câteva luni de la divorțul de Daciana Sârbu...
Digi Sport
Umilință istorică în Europa: la pauză scorul era 5-0, în play-off-ul pentru UEFA Champions League!
Pro FM
Enrique Iglesias, din nou tată, a patra oară, la 50 de ani. Viața de părinte îi priește: "Sunt relaxat acasă...
Film Now
Cum reușește Patrick Duffy, Bobby din „Dallas”, să se mențină în formă la 76 de ani: „Linda mi-a schimbat...
Adevarul
Cum a fost construită cea mai dificilă cale ferată din România. Defileul Jiului, șantierul unde au muncit...
Newsweek
După CASS la pensie, o nouă lovitură. Care români nu mai sunt coasigurați de săptămâna viitoare?
Digi FM
Părinții ei sunt multimilionari, dar ea a ales simplitatea. Fiica lui Tom Cruise, impresionantă pe străzile...
Digi World
VIDEO Statui vechi de milenii, avariate de un turist, la un muzeu din China. A sărit de la 5 m înălțime...
Digi Animal World
Panică pe o plajă din Spania. Turiștii au fost evacuați după apariția unei creaturi marine extrem de...
Film Now
Soția lui Bruce Willis dezvăluie cea mai grea decizie după diagnosticul actorului: ”Nu mai e omul pe care...
UTV
Andi Moisescu a divorțat de Olivia Steer, după 22 de ani de căsnicie