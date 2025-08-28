Liza Sabău: „Vreau să înțelegi că ura lasă urme, unele chiar adânci. Oricât de proastă ți-ar fi ziua, abține-te de la hate”

Într-un climat social tot mai tensionat, zdruncinat de dezinformare, discriminare și intoleranță, ura găsește un teren fertil pentru a se aprinde și a se răspândi cu ușurință. O societate dominată de prejudecăți este o societate care se dinamitează din interior, iar nevoia de a combate discursul instigator la ură nu mai este o opțiune, ci devine o necesitate. În acest context, Digi24 își propune să atragă atenția asupra consecințelor nocive ale valului de înverșunare propagat în spațiul public și în interacțiunile umane.

„Imaginează-ți că ai o zi proastă și primul lucru care-ți vine la îndemână este să lași un comentariu urât sub poza unui om pe care nu-l cunoști, un om care doar și-a împărtășit o bucurie. Acum imaginează-ți că, peste ani, același comentariu ajunge la copilul tău, scris, probabil, tot de cineva care a avut o zi proastă - aceeași răutate, aceeași lipsă de sens, aceeași nepăsare. Și te doare, și este normal să te doară pentru că nimeni nu-și dorește ca al lui copil să devină țintă. Poate nici nu-ți mai amintești, tu ai făcut exact la fel!

Sunt Liza Sabău, realizator și jurnalist ProFM și vreau să înțelegi că ura lasă urme, unele chiar adânci. Oricât de proastă ți-ar fi ziua, abține-te de la hate!”.

Proiectul „Împreună, fără ură” aduce în prim-plan povești autentice, confesiuni și reflecții puternice despre felul în care ura lovește în oameni și despre ce putem face ca să o oprim. Inițiativa reunește, într-un dialog deschis, voci relevante din diferite domenii care au acceptat invitația jurnalistei Ioana Ciurlea de a discuta despre această realitate dureroasă și despre puterea eliberatoare a iubirii. Printre cei care s-au alăturat demersului civic se regăsesc actorii Victor Rebengiuc, Alex Bogdan și Ada Galeș, artiștii Erika Isac și Emil Rengle, „Regele” Dorin Cioabă, creatoarea de conținut culinar Jamila, psihoterapeutul Gaspar Gyorgy, dar și lideri de opinie din online precum Silviu Faiăr și Mircea Bravo.

Campania „Împreună, fără ură” vizează și declanșarea cât mai urgentă a procesului de actualizare a legislației în vigoare care face dificilă, în prezent, sancționarea celor care promovează ura sau săvârșesc fapte motivate de acest tip de comportament.

