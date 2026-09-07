Liderii AUR, cu George Simion, Petrișor Peiu și Dan Dungaciu în frunte, s-au bucurate de câteva zile de concediu la Muntele Athos, unde au pescuit pe mare, alături de călugări. Dan Dungaciu a publicat mai multe fotografii, în care apare, alături George Simion și Petrișor Peiu, dar și de călugării. Călătoria i-a ajutat să se întărească „pentru ce va urma”, a transmis, pe Facebook, vicepreședintele AUR.

George Simion și Dan Dungaciu, la pescuit, alături de călugării de pe Muntele Athos. Foto: Facebook/Dan Dungaciu Deschide galeria foto

„Au fost câteva zile extraordinare la Schitul #Prodromu, din Sfântul Munte #Athos, care ne-au făcut mai liniștiți și mai întăriți pentru ce va urma. Mulțumiri celor care ne-au găzduit și întărit, mai cu seamă Părintelui Arhimandrit #Atanasie”, a transmis Dan Dungaciu pe pagina de Facebook.

Dan Dungaciu a lăudat experiența și ieșiri la pescuit, unde liderii AUR s-au fotografiat într-o barcă, alături de unul dintre călugării de la schit.

„...Și nu vom uita niciodată faptul că neobositul Părinte #Domentie ne-a luat, înainte de Vecernie, la pescuit de ton. A fost o experiență pe care, firește, nu o poți uita niciodată. Mai ales că, imediat după ce i-am scos din mare - noi mai mult cu telefoanele decât cu undița 🙂 -, i-a gătit cum știa el mai bine. Nu am mâncat niciodată ceva mai gustos!

...Și poate că tocmai aici stă una dintre lecțiile Athosului. Peștele este hrană, dar este și unul dintre cele mai vechi simboluri ale creștinismului. Iar Evangheliile ne vorbesc de atâtea ori despre pescari, despre pescari de suflete, despre pești și despre hrană împărțită oamenilor”, a spun Dungaciu.

„Am venit la Athos dintr-o lume a politicii, a disputelor și a urgențelor de fiecare zi. Ne întoarcem în aceeași lume. Dar poate ceva mai conștienți că politica trebuie să aibă, până la urmă, un rost foarte simplu: să aibă grijă de oameni, de #hrana lor, de #demnitatea lor, de #identitatea și de #sufletul lor. La Prodromu am primit, în aceste zile, câte puțin din toate: întărire pentru suflet, hrană pentru trup și putere pentru ceea ce urmează. Și ne-am amintit încă o dată cuvintele Mântuitorului: „Nu numai cu pâine va trăi omul...” (Matei 4, 4). Plecăm de la Sfântul Munte. Dar, într-un fel, Sfântul Munte pleacă și el cu noi”, a mai scrie Dungaciu.

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Editor : A.P.