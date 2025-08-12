(P) VIDEO Laurențiu Stan, Kapital Minds: Firmele trebuie privite ca niște active care produc randamente, nu doar ca surse de venituri

Antreprenorii români ar trebui să își privească firmele pe care le înființează și le conduc ca pe active de la care ar fi indicat să aștepte un randament și să nu le considere doar o sursă de venituri, a declarat Laurențiu Stan, CEO-ul companiei de consultanță antreprenorială Kapital Minds, într-un interviu pentru Legile Afacerilor.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„CEA MAI MARE PROVOCARE PENTRU UN ANTREPRENOR APARE ATUNCI CÂND PRIMEȘTE O OFERTĂ DE LA UN POTENȚIAL INVESTITOR SAU CUMPĂRĂTOR ȘI ÎȘI DĂ SEAMA CĂ NU ESTE PREGĂTIT PENTRU ACEASTĂ TRANZACȚIE. PENTRU CĂ NU S-A PREGĂTIT DIN TIMP”, A AFIRMAT LAURENȚIU STAN.

A doua provocare este că mulți nu știu care este prețul corect pentru afacerea lor, dar aici intră în joc Kapital Minds. Iar primul lucru pe care îl face cu clienții săi este evaluarea: o analiză completă a afacerii respective.

Etapa următoare constă în propuneri de îmbunătățire și de creștere a valorii acelei afaceri. De aceea, Kapital Minds insistă ca pregătirea unei tranzacții să se facă cu cel puțin 2–3 ani înainte de o potențială vânzare.

„MULȚI NU ȘTIU NICI CE PREȚ SĂ CEARĂ PENTRU FIRMA PE CARE VOR SĂ O VÂNDĂ ȘI NICI NU SE GÂNDESC SĂ FACĂ ACEST PAS, PENTRU CĂ SUNT PREA OCUPAȚI CU ACTIVITĂȚILE ZILNICE ALE AFACERII LOR. MULȚI NU SE GÂNDESC DELOC LA VÂNZAREA FIRMEI. CHIAR DACĂ NU SE ÎNTÂMPLĂ, E BINE SĂ FII PREGĂTIT”, A PRECIZAT LAURENȚIU STAN.

Kapital Minds este o firmă de consultanță antreprenorială din România, specializată în evaluare, creșterea valorii companiilor și planificarea exitului, cu o abordare centrată pe client, ceea ce permite dezvoltarea unor soluții adaptate nevoilor specifice fiecărei organizații.

Laurențiu Stan are o experiență de aproape două decenii în domeniul evaluărilor de afaceri, active tangibile și intangibile. În prezent, se axează pe evaluare și consultanță de afaceri, prin dezvoltarea a două concepte inovatoare în România, de Value Growth și Exit Planning Advisory.

„NOI FACEM UN MANAGEMENT AL VALORII PRIN TOT CE PRESUPUNE AJUSTAREA UNOR ASPECTE ALE AFACERII, PENTRU MAXIMIZAREA VALORII ACESTEIA. EXIT PLANNING ADVISORY ÎNSEAMNĂ PUNEREA ÎN PRACTICĂ A ASPECTELOR CARE AU FOST ANALIZATE ÎN CADRUL EVALUĂRII ȘI A ETAPEI DE CREȘTERE. CE FACEM NOI ESTE SĂ TRANSFORMĂM ACEA AFACERE ÎNTR-UN ACTIV TRANSFERABIL ȘI ATRACTIV PENTRU INVESTITORI. PENTRU CĂ ASTA CONTEAZĂ PENTRU EI: SĂ FIE O AFACERE SCALABILĂ ȘI CU PERSPECTIVE DE CREȘTERE. CONTEAZĂ FOARTE MULT CE DATE FOLOSIM PENTRU EVALUAREA UNEI COMPANII”, A ADĂUGAT LAURENȚIU STAN.

El a precizat că, în actualul context de piață, care este foarte volatil, consultanța personalizată este mai adecvată decât cea tradițională. Consultanța personalizată înseamnă evaluarea unei firme din absolut toate punctele de vedere, respectiv juridic, fiscal, financiar, operațional, comercial ș.a.m.d.

Cu toate acestea, nu există o rețetă universală pentru astfel de evaluări, iar de aceea, evaluarea trebuie adaptată fiecărei afaceri în parte.

O evaluare a unei companii durează, calendaristic, între 3 și 4 săptămâni, însă depinde foarte mult de complexitatea acelei companii.

„ÎN ACEASTĂ PERIOADĂ VOLATILĂ ESTE MAI GREU DE REALIZAT EVALUAREA UNEI COMPANII, PENTRU CĂ TREBUIE ARGUMENTATĂ ȘI SUSȚINUTĂ VALOAREA EI. IAR ÎN ASTFEL DE CIRCUMSTANȚE ECONOMICE TREBUIE SĂ FOLOSIM ANALIZE DE SCENARII, BENCHMARKURI DE PIAȚĂ, IAR VALOAREA PRESUPUNE PREVIZIUNEA UNOR BENEFICII VIITOARE, PREVIZIUNI CARE SE FAC DESTUL DE GREU ÎN ASTFEL DE PERIOADE. DE ACEEA, CONSTRUIM MAI MULTE SCENARII. LUĂM ÎN CALCUL RISCUL DE PIAȚĂ, RISCUL INDUSTRIEI RESPECTIVE, PENTRU CĂ FIECARE INDUSTRIE ARE PROPRIILE NIVELURI DE RISC, DAR ȘI RISCUL SPECIFIC COMPANIEI EVALUATE”, A MAI SPUS LAURENȚIU STAN.

Pe parcursul carierei, Laurențiu Stan a primit certificări și recunoașteri din partea unor organizații naționale și internaționale de prestigiu din domeniul evaluărilor, printre care Certified Valuation Analyst – CVA™ acordată de The European Association Of Certified Valuators And Analysts – EACVA™ și titulatura de Recognised European Valuer – REV® conferită de The European Group Of Valuers’ Associations – TEGoVA.

De asemenea, este membru al prestigioasei The Royal Institution of Chartered Surveyors – RICS și membru acreditat ANEVAR (MAA) pentru specializarea Evaluări de Întreprinderi, de Fond de Comerț și alte Active Necorporale. Kapital Minds este înregistrată în Secțiunea 16 – Evaluatori a Registrului ASF și, în consecință, poate realiza rapoarte de evaluare pentru listări, majorări de capital și alte operațiuni pe piața de capital.

Editor : A.D.V.