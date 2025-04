Jay North, actorul care l-a interpretat pe "Dennis, pericol public", a murit la 73 de ani

Jay North, actorul devenit celebru după ce a interpretat rolul băiatului năzdrăvan din serialul TV „Dennis, pericol public”, timp de patru sezoane, începând cu anul 1959, a murit la vârsta de 73 de ani, anunță agenția EFE citată de Agerpres.

North a murit, duminică, la locuința sa din Lake Butler, Florida, din cauza unui cancer de colon, au declarat Laurie Jacobson, o veche prietenă și colegă de platou pe durata serialului, și Bonnie Vent, agentul său.

„Avea o inimă cât un munte și își iubea enorm prietenii. Ne suna frecvent și încheia fiecare conversație spunând: «Te iubesc din tot sufletul»”, a scris Jacobson într-un omagiu publicat pe Facebook.

North avea doar 6 ani când a fost distribuit în rolul băiețelului zâmbitor și pus pe șotii în adaptarea pentru CBS a popularei benzi desenate create de Hank Ketcham, acțiunea desfășurându-se într-o suburbie americană.

Îmbrăcat mereu cu un tricou în dungi și salopetă, Dennis îl enerva frecvent prin năzbâtiile sale pe vecinul pensionar George Wilson, interpretat de Joseph Kearns. Părinții răbdători ai lui Dennis erau jucați de Herbert Anderson și Gloria Henry. Serialul a fost difuzat duminica seara până la anularea sa, în 1963. După aceea, a fost difuzat în reluare timp de decenii.

Mai târziu, North a apărut în emisiuni TV precum „The Man from U.N.C.L.E.”, „The Lucy Show”, „My Three Sons”, „Lassie” și „The Simpsons”, precum și în filme ca „Maya” (1966), „The Teacher” (1974) și „Dickie Roberts: Former Child Star” (2003).

