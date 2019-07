Ce este de fapt planta care arată ca busuiocul, are miros de lămâie şi crește la Buzău

Busuiocul cu aromă de lămâie este noua provocare pentru cei cărora le plac mâncărurile din bucătăria italiană sau grecească. Planta este frecvent utilizată în zona mediteraneeană, dar mai puțin cunoscută în România. Este originară din India și se crede că ar fi fost adusă în Europa de Alexandru Macedon, în urmă cu mai bine de două milenii.

Văzut de la distanţă, busuiocul din grădina Staţiunii de Cercetare pentru Legumicultură din Buzău pare la fel ca oricare altul.

Costel Vânătoru, cercetător: „Seamănă foarte mult cu busuiocul obişnuit, diferența este că are această aromă de lămâie. Dacă nu am vedea planta şi am mirosi, am crede că avem în faţă lămâie şi nu busuioc.”



Planta poate fi cultivat în spaţiile din câmp, în jardiniere, în ghivece şi este o plantă cu multiple întrebuinţări.

Bucătăria tradițională românească folosește destul de puțin busuiocul. Însă, odată cu noile tendințe alimentare, cercetătorii de la Buzău spun că planta și-a găsit numeroase întrebuințări.

Bianca Muşat, cercetător: „Busuiocul cu aromă de lămâie poate fi consumat în băuturi răcoritoare în locul lămâiei din limonade, în salate, cu legume şi fructe, mai poate aromatiza diverse preperate culinare, poate orna platourile de fel şi fel de aperitive.”

Camelia Bratu, cercetător: „Este foarte sănătos, este bine să îl consumăm în perioada aceasta conţine numeroase minerale, vitamine care sunt benefice în perioada caldă. Este indicat mai mult să îl consumăm pentru a preveni anumite boli având această proprietate de sanitizare şi de curăţare pe interior.”

Busuiocul macedon cu aromă de lâmâie a fost omologat în acest an. În grădinile stațiunii de cercetare din Buzău se mai găsesc și alte varietăți de busuioc exotic, cum ar fi cele cu aromă de trandafir și de scorțișoară.