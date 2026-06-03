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Ucrainean găsit în stare critică, după ce a fost abandonat într-un pârâu de grupul cu care a trecut granița prin Munţii Maramureşului

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smurd salvamont maramures
Foto: Salvamont Maramures

Un tânăr ucrainean care a trecut graniţa în România, prin Munţii Maramureşului, împreună cu un grup de cetăţeni din ţara vecină, a fost abandonat de către compatrioţii săi, într-un pârâu, în momentul în care, epuizat fiind, nu s-a mai putut deplasa. Ciobani de la o stână au solicitat ajutorul autorităţilor, salvamontiştii maramureşeni găsindu-l pe bărbat în stare critică. Acesta a primit primul ajutor de la salvatorii montani, fiind apoi evacuat de pe munte cu elicopterul.

Salvamontiştii din Maramureş au intervenit, miercuri, pentru salvarea unui bărbat de 25 de ani, cetăţean ucrainean, care a trecut graniţa în România prim munţi, împreună cu un grup care l-a abandonat. Ciobanii de la o stână au anunţat autorităţile, tânărul fiind găsit în stare critică.

”Victima fusese abandonată de grupul său într-un pârâu. Echipa de prim răspuns a Salvamont Maramureş i-a acordat primele îngrijiri, însă din cauza deteriorării rapide a stării de sănătate, a fost solicitat sprijin aerian. Elicopterul SMURD de la Punctul de Operare Aeriană Jibou a intervenit prompt. Tânărul a fost stabilizat, preluat pe cale aeriană şi transportat direct la Unitatea de Primiri Urgenţe Baia Mare pentru tratament de specialitate”, a transmis Salvamont Maramureş.

Tot miercuri, un al doilea cetăţean ucrainean, în vârstă de 28 ani, a fost evacuat în siguranţă din Munţii Maramureşului. El a fost găsit în zona vârfului Poloninca, fiind dezorientat şi epuizat fizic după mai multe zile petrecute în condiţii dure pe munte.

Poliţiştii de frontieră de la Poienile de sub Munte l-au localizat şi coborât la bază. Salvamontiştii au fost cei care i-au făcut evaluarea medicală, iar după ce s-a constatat că nu necesită spitalizare, acesta a fost preluat de autorităţi pentru procedurile legale de frontieră.

Editor : A.P.

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