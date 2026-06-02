Primarul Buzăului, Constantin Toma, și-a anunțat demisia din funcțiile de conducere pe care le deține în PSD: președinte al Organizației Municipale PSD și de prim-vicepreședinte al Organizației Județene PSD.

„Azi, 2 iunie 2026, mi-am dat demisia din cele două funcții de conducere pe care le ocupam în Partidul Social Democrat, respectiv de președinte al Organizației Municipale PSD și de prim-vicepreședinte al Organizației Județene PSD.

În ultimele două ședințe ale Consiliului Local Municipal Buzău, o parte importantă din consilierii PSD au votat împotriva unor proiecte inițiate de mine, ca primar.

Pe 5 iunie se fac 10 ani de când m-ați ales ca primar și m-am străduit prin proiectele propuse spre aprobare Consiliului Local să răspund așteptărilor și intereselor dumneavoastră.

Am preluat Primăria într-o situație foarte grea și împreună cu echipa pe care am construit-o am reușit să obținem rezultate bune, cu ecouri atât prin țară dar și peste hotare.

Având în vedere atitudinea ostilă a conducerii locale a PSD și a unei părți importante a consilierilor locali PSD, apreciez că nu mă mai regăsesc în posturile de conducere din care am demisionat.

Regret pasul pe care l-am făcut, în condițiile în care Organizația Municipală PSD Buzău este una din cele mai performante la nivel național, iar sub conducerea mea, pentru prima dată în istoria locală, s-a obținut majoritatea PSD în Consiliul Local.

În același timp, rezultatele obținute în plan administrativ au făcut să mă alegeți ca primar, iar la ultimele două rânduri de alegeri locale chiar cu 78%, respectiv 67%.

Sunt convins că atitudinea conducerii de la Buzău și a consilierilor locali PSD, este legată de critica mea față de politica dusă de conducerea centrală a PSD, care a pus țara într-o situație foarte dificilă!”, arată mesajul său pe Facebook.

Constantin Toma a criticat ieșirea de la guvernare a PSD și inițierea moțiunii de cenzură față de guvernul Bolojan, fiind acuzat de alți lideri social-democrați că este susținător al premierului.

Primarul Buzăului nu-și poate da demisia din partid, deoarece își va pierde mandatul.

Toma a declarat joi la Digi24 că „PSD este într-un mare pericol” și a spus că singura soluție este ca Sorin Grindeanu să demisioneze de la conducerea partidului pentru refacerea unei coaliții pro-europene care „să conducă țara până în aprilie anul viitor”.

Senatorul PSD Daniel Zamfir a reacționat dur după declarațiile făcute de primarul Buzăului. Zamfir l-a catalogat pe Toma drept „singurul bolojenist din PSD” și a susținut că atacurile acestuia la adresa conducerii partidului ar avea la bază „frustrări personale” legate de alegerea Liei Olguța Vasilescu la șefia Asociației Municipiilor din România.

