Rusia este pregătită să pună capăt operațiunilor militare din Ucraina în decursul zilei, dacă Kievul va accepta să-și retragă trupele din Donbas, a declarat purtătorul de cuvânt al președintelui Federației Ruse, Dmitri Peskov. „Războiul poate fi încheiat până la sfârșitul zilei. Pentru aceasta, [președintele Ucrainei, Vladimir] Zelenski trebuie să dea ordin forțelor sale armate să părăsească teritoriul regiunilor ruse”, a spus Peskov (citat conform TASS).

Astfel a comentat el cuvintele președintelui ucrainean, care a declarat că este posibilă oprirea conflictului militar înainte de venirea iernii.

Zelenski a menționat, în special, că armata rusă pierde inițiativa pe câmpul de luptă de la sfârșitul anului trecut și recurge la lovituri masive cu rachete pentru a compensa acest lucru. În același timp, în ultima lună, Rusia a ocupat mai puține teritorii decât a pierdut, a subliniat liderul ucrainean. El a îndemnat partenerii occidentali ai Kievului să intensifice presiunea asupra lui Vladimir Putin prin noi sancțiuni, pentru a-l determina să negocieze. Ulterior, șeful Oficiului Președintelui Ucrainei, Kirill Budanov, a declarat că Zelensky a însărcinat echipa sa să pună capăt războiului înainte de venirea iernii. Potrivit acestuia, „există deja motive pentru încetarea ostilităților”, iar toate structurile responsabile de la Kiev lucrează la rezolvarea acestei sarcini.

Între timp, Putin a declarat de două ori în ultima lună că acțiunile militare se vor încheia în curând, explicând acest lucru prin „ofensiva” armatei ruse pe front. În același timp, el a menționat că se mențin contactele privind Ucraina, dar nu au loc negocieri propriu-zise. Potrivit surselor The Washington Post (WaPo), Putin consideră în continuare posibilă cucerirea părții rămase din regiunea Donetsk și reluarea negocierilor pe această bază.

În același timp, așa cum au remarcat interlocutorii WaPo, Putin ar putea folosi escaladarea războiului nu doar ca răspuns la atacurile dronelor ucrainene și la încetinirea ofensivei armatei ruse, ci și ca mijloc de a-l convinge pe președintele SUA, Donald Trump, să exercite presiuni asupra lui Zelensky pentru ca acesta să-și retragă trupele din regiunea Donetsk. Până atunci, Putin a menționat în repetate rânduri că retragerea trupelor ucrainene din regiunile Ucrainei parțial ocupate de Rusia este o condiție pentru încheierea războiului.

