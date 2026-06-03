Comandantul rus al unui petrolier din flota-fantomă a lui Putin a fost reţinut de Franța

Comandantul rus al petrolierului Fagor, de asemenea rusesc, dar care - potrivit autorităţilor franceze - a arborat un pavilion fals pentru a ocoli sancţiunile UE, a fost reţinut în Franţa după ce această ţară a sechestrat duminică nava în apele internaţionale ale Atlanticului, a anunţat miercuri Parchetul din oraşul francez Brest.

Comandantul petrolierului Fagor, navă cu un echipaj de 23 de marinari, riscă în Franţa până la un an de închisoare şi o amendă de 150.000 de euro pentru acuzaţiile de arborare a unui pavilion fals şi încercare de sustragere de la controlul autorităţilor franceze, scrie Agerpres, preluând EFE.

Rusia a denunţat încă un act de „piraterie” în apele internaţionale, după ce de la începutul anului marina militară franceză a sechestrat alte trei petroliere din „flotă din umbră” folosită de Rusia pentru exporturile sale de petrol pe care UE şi SUA încearcă să le împiedice prin sancţiuni, numărul navelor acestei flote fiind estimat la circa 600.

La fel ca în cazul acelor trei petroliere, interceptarea petrolierului Fagor a fost realizată de Franţa cu sprijin britanic. Interceptarea acestuia a fost anunţată luni chiar de preşedintele francez Emmanuel Macron, care a susţinut că operaţiunea a fost efectuată cu respectarea „strictă” a dreptului mării.

În mesajul său, Macron a considerat „inacceptabil” ca unele nave să încerce să se sustragă „sancţiunilor internaţionale”, să încalce regulile maritime şi să contribuie la finanţarea războiului pe care Rusia îl duce împotriva Ucrainei.

Petrolierul plecase din portul rus Murmansk şi avea ca destinaţie portul Limbe din Camerun, ţara al cărei pavilion îl arborase, dar considerat un pavilion fals de autorităţile franceze.

Editor : B.P.