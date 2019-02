Irina Margareta Nistor și bărbatul misterios care a fost iubirea vieții ei

Criticul de film Irina Margareta Nistor a povestit la emisiunea „În fața ta” de la Digi24 despre marea iubire a vieții sale: „A fost mai frumoasă ca în Casablanca, mai intensă și nu am avut drama lui Ingrid Bergman. Nu am avut de ales între doi bărbați. A durat șapte ani. S-a terminat pentru că el nu mai este de 26 de ani. Tot număr zilele în plus pe care le trăiesc față de vârsta lui și este ciudat”, a dezvăluit Irina Margareta Nistor. Iată dialogul pe această temă:

- Filmul dvs. preferat...

- Casablanca.

- Generații întregi au crescut visând la o iubire ca în Casablanca. La dvs. cum a fost?

- A fost mai frumoasă decât în Casablanca. A fost mai frumoasă, mai intensă și n-am avut drama lui Ingrid Bergman, cum spune francezul, entre les deux mon coeurs balance, adică n-am avut de ales între doi, ci unul singur.

- Cât a durat?

- 7 ani. Și s-a terminat pentru că o să ne vedem... dincolo.

- Pentru că el...nu mai este...

- Da.

- La un moment dat v-ați căsătorit...

- Da, dar nu numai că nu mai este, dar chiar am calculat că nu mai este de 26 de ani și din ianuarie încoace tot număr zilele pe care le trăiesc în plus față de vârsta lui și trebuie să vă spun că e ciudat.

- Deci în continuare îl iubiți pe acesta...

- Da. Da. Categoric, categoric... Nu, aia cu nunta e foarte cinematografic, pentru că mie îmi plac miresele, e foarte adevărat, îmi plac artificiile foarte mult.

- Trebuie spus că nu v-ați căsătorit cu el.

- Nu. Nu. Nici n-aș fi putut. Nu. Și probabil nici n-ar fi ținut dacă ar fi fost ăsta finalul. Așa mi se pare mie, cel puțin. Secretul, misterul, întotdeauna, fac ca o asemenea relație să fie mult mai intensă și ca dovadă să dureze mult mai mult.

- Să sperăm că vom citi sau vom vedea într-un scenariu de film ce ne spuneți dvs.

- Absolut, de ce nu? Să vedeți, chiar e un film în oraș, așa, care v-ar putea lămuri un pic și care se cheamă „Serenity”.

