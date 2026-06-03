Primarul social-democrat al Craiovei Lia Olguţa Vasilescu a reacționat miercuri la declarațiile făcute de Constantin Toma după ce a demisionat din funcțiile de conducere din PSD, care i-a cerut încă o dată lui Sorin Grindeanu să plece din fruntea partidului. „Nu înțeleg de ce n-a demisionat și din PSD, dacă tot a început”, a comentat Vasilescu.



„După cum vedeți, și la noi este foarte multă democrație în partid. La noi s-a permis unui primar să spună punctul de vedere. Înțeleg că la alte partide doresc să-i dea afară dacă își pun punctele de vedere. Contrar liderului partidului, domnul Toma, înțeleg că de bunăvoie și nesilit de nimeni și-a dat până la urmă demisia din niște funcții pe care le deține. Nu înțeleg de ce n-a făcut-o și din PSD, dacă tot a început, dar n-am de ce să comentez declarațiile domnului Toma,” a declarat Lia Olguţa Vasilescu.

Primarul Buzăului Constantin Toma a precizat marți că va rămâne membru PSD doar pentru a nu pierde mandatul câştigat prin vot. Totodată, primarul municipiului Buzău, a cerut schimbarea conducerii PSD atât la nivel local, cât şi la nivel naţional, susţinând că actualii lideri afectează viitorul partidului.

„Mă invită astăzi şi domnul Romeo Lungu să plec. Să plece dumnealui şi cu Sorin Grindeanu şi poate aş rămâne şi eu în partidul ăsta”, a declarat primarul. Ulterior, întrebat dacă îi cere demisia lui Romeo Lungu, Toma a răspuns: „Cu el la conducere se duce partidul în cap, fără să mai faci nimic, nu-i niciun fel de problemă. Doar el nu îşi dă seama de asta”.





Editor : A.P.