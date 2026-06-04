Ciprian Ciucu îl critică pe Nicușor Dan: „Am asistat la deculpabilizarea PSD. Nu mi se pare corect”

Prim-vicepreşedintele PNL Ciprian Ciucu a criticat, joi, decizia președintelui Nicușor Dan de a nominaliza un „independent” pentru funcția de premier, susținând în același timp că „discursul anti-partide este de rău augur”. Ciucu mai spune că a asistat azi la „deculpabilizarea PSD”, deși e de vină pentru criza politică.

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„Am asistat la deculpabilizarea PSD. Nu am observat nicio nuanță: partidele ar fi iresponsabile în egală măsură. Deși, criza politică are niște arhitecți cunoscuți. Nu mi se pare corect.

Asistăm în continuare la fetișizarea 'independenților'. Vă spun din propria-mi experiență: 'independenții' sunt mai dependenți și mult mai limitați decât liderii partidelor, care au forța unor organizații și a multor voturi în spate. Discursul anti-partide este de rău augur. Nu există democrație reprezentativă fără partide”, a scris Ciucu, într-un mesaj postat pe Facebook.

Reacția vine la câteva ore după ce Nicușor Dan l-a nominalizat pe Eugen Tomac pentru funcția de premier. Șeful statului a susținut că a făcut această alegere pentru că partidele „nu se înțeleg între ele”, iar „singura soluție posibilă este un prim-ministru care să fie independent de partidele din Parlament”.

„Cine e de vină că această coaliție a funcționat așa cum a funcționat? E foarte bine că am avut această dezbatere amplă în societate, pentru că asta e democrația, oamenii evaluează, dezbat și își fac o opinie, o percepție despre ce au făcut partidele care le-au cerut sau cărora le-au dat votul. Și desigur că această dezbatere va continua. Însă eu cred că, în momentul acesta, e important să vedem viitorul mai mult decât ce s-a întâmplat până acum”, a mai declarat acesta.

La rândul său, Eugen Tomac a declarat că va propune Legislativului „o echipă de specialişti”, şi nu de politicieni.

„Îmi doresc să găsesc deschidere şi un dialog sincer din partea tuturor forţelor politice democratice şi prooccidentale din Parlament, pentru a învesti un guvern care va avea o singură agendă: binele comun al cetăţenilor României. Înţeleg mizele politice, sunt legitime şi fireşti într-un stat democratic, dar ştiu că România are nevoie acum de proiecte naţionale duse până la capăt şi obiective clare, de aceea voi prezenta Parlamentului României o echipă de specialişti, un guvern tehnic, nu unul politic”, a afirmat Tomac.

Potrivit Constituţiei, candidatul pentru funcţia de prim-ministru va cere, în termen de 10 zile de la desemnare, votul de încredere al Parlamentului asupra programului şi a întregii liste a Guvernului.

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Editor : C.L.B.