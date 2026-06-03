Lia Olguţa Vasilescu, despre legea salarizării: „Mie nu-mi convine să cresc cu peste două milioane de euro salariile în primărie”

Primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, a declarat miercuri, după discuţii cu ministrul interimar al Muncii, pe legea salarizării, că nu îi convine, ca primar, să crească cu peste două milioane de euro salariile în primăria Craiova după ce, până acum, li s-a spus că trebuie să strângă cureaua. Ea a atras atenţia că pe calculele făcute, cresc foarte mulţi salariile angajaţilor din administraţia publică locală.

„Până acum, prin legea trecută, prin legea salarizării, nu se putea ca vreun funcţionar dintr-o primărie, de exemplu, sau dintr-un consiliu judeţean să depăşească salariul viceprimarului sau al vicepreşedintelui de consiliu judeţean. Acest lucru a funcţionat foarte bine pentru că, indiferent cât s-ar fi dus sporurile de mult, să zicem, nu ar fi existat această frână în care, practic, se plafona angajatul. Acum, pe noua variantă, dispare această frână în condiţii în care, dacă scade, de exemplu, sporul pentru fondurile europene la primari şi creşte la angajaţi, o să ne trezim iarăşi în situaţia pe care am avut-o în 2017, că peste jumătate din angajaţii dintr-o primărie aveau venitul salarial mai mare decât al primarului”, a declarat Lia Olguţa Vasilescu miercuri.

Potrivit ei, exact acest lucru s-a încercat să fie corectat prin legea salarizării, aşa cum s-a făcut ea în anul 2017.

„Pe calculele noastre, cresc foarte mulţi salariile angajaţilor din administraţia publică locală, în ciuda faptului că noi nu ne-am dorit acest lucru. O să vă dau calculul pe care îl am de la primăria Craiova. De exemplu, până acum cheltuielile cu salarizarea au fost 53.400.000, acum se duc la 66.750.000. Asta înseamnă o creştere de 13.000.000 peste 2.000.000 de euro, pe care ar trebui să-i plătim un plus pentru salariile angajaţilor, în condiţiile în care venitul salarial al primarului scade cu 500 de lei. Adică, este clar că e o neregulă în această lege a salarizării, pe care noi am cerut să se corecteze, astfel încât să ajungem într-o situaţie în care măcar să fie echitate”, a mai spus primarul Craiovei.

„Mie nu-mi convine”

Despre negocierile purtate la Bruxelles de ministrul Muncii, pe indemnizaţiile demnitarilor, Lia Olguţa Vasilescu a spus: „Din cât am înţeles, vor fi eşalonate până în 2031, dar având în vedere că în administraţia publică centrală nu a existat deloc această frână, care a existat în administraţia publică locală, să ştiţi că aproape jumătate din funcţionari trec peste salariul ministrului. Adică trebuie să fim foarte atenţi la toate discuţiile care au loc în spaţiu public şi să ne uităm cu exactitate ce se întâmplă, pentru că s-ar putea ca ceea ce ne dorim şi anume ca salariile demnitarilor, de exemplu, să scadă în condiţiile în care ele au fost plafonate din 2018 până în acest moment, să ne trezim în situaţia în care şi portarul depăşeşte ministrul”, a subliniat ea.

„Mie nu-mi convine, ca primar, să cresc cu peste 2 milioane de euro salariile în primăria Craiova, în condiţiile în care, până acum, ni s-a spus că trebuie să strângem cureaua”, a mai spus Lia Olguţa Vasilescu.

Editor : B.P.