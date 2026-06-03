Doi cercetători au fost reținuți în SUA pentru că au încercat să introducă virusul mpox inactivat, adus din Africa

Doi virologi care lucrează pentru un prestigios institut american de cercetare au fost puşi sub acuzare marţi de justiţia americană, fiind acuzaţi că au încercat să aducă în Statele Unite virusul mpox, cunoscut anterior sub numele de variola maimuţelor, şi au minţit autorităţile, relatează AFP, preluat de News.ro.

Cei doi cercetători au fost reţinuţi în ianuarie pe aeroportul din Detroit, la întoarcerea din Congo-Brazzaville, având în valize 113 flacoane, iar 17 dintre cele 20 testate de FBI conţineau virusul mpox inactivat, afirmă un comunicat al procurorilor federali americani care se ocupă de caz.

Nu se precizează care erau intenţiile celor doi bărbaţi, olandezul Vincent Munster, şef de secţie într-un laborator de virologie al Institutelor Naţionale de Sănătate (NIH), principala agenţie publică de cercetare medicală, şi cercetătorul asociat Claude Kwe, un camerunez.

Cei doi, acuzaţi şi de faptul că au minţit cu privire la conţinutul valizelor lor, lucrează într-un laborator din Montana dotat cu cel mai înalt nivel de securitate împotriva transmiterii virale, numit P4. Ei riscă până la cinci ani de închisoare.

În ianuarie, agenţia de sănătate a Uniunii Africane a afirmat că mpox nu mai reprezintă o „urgenţă de sănătate publică” în Africa, susţinând că numărul de cazuri a scăzut.

Din ianuarie până la sfârşitul lunii iulie 2025, peste 34.000 de cazuri confirmate de mpox au fost raportate la OMS, dintre care 138 s-au soldat cu decese. Această boală se manifestă în principal prin febră mare şi apariţia unor leziuni cutanate, numite vezicule.

Virusul a fost identificat pentru prima dată de oamenii de ştiinţă în 1958, în timpul unor focare ale unei boli „asemănătoare variolei” la maimuţe. Până acum câţiva ani, majoritatea cazurilor la om erau înregistrate în rândul persoanelor din Africa Centrală şi de Vest care au avut contact direct cu animale infectate. În 2022, s-a confirmat însă pentru prima dată că virusul se transmite pe cale sexuală şi a declanşat focare în peste 70 de ţări care nu raportaseră anterior cazuri de mpox.

Editor : A.C.