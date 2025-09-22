Destiny Park a împlinit 3 ani și anunță un nou parc tematic, la Iași

Destiny Park a împlinit 3 ani și a sărbătorit cu un eveniment special, iar acest moment vine și cu un anunț important: extinderea cu un nou parc tematic, în curând, la Iași.

”Ziua Destiny Park a fost luna Destiny Park, pentru că luna septembrie este luna în care noi, iată, facem 3 ani. Suntem la grădiniță, pas cu pas am crescut, numai în ultimul an am avut peste 210.000 de vizitatori. Asta înseamnă copii între 3 și 14 ani, foarte multe familii. Părinți, multe școli care ne-au trecut pragul, mulți profesori. Practic, rămânem destinația numărul 1 în ceea ce privește învățarea prin joc și joacă. Am revoluționat, spunem noi și spunem cu mândrie, acest concept în în România și l-am adus și l-am integrat. Foarte multă lume a venit la noi și în anul acesta și iată, în acești 3 ani, atât oameni din România, cât și din afara țării, iar acum facem planurile pentru anul viitor, pentru că fix peste un an vom vorbi despre Destiny Park Iași. Practic, am sărbătorit 3 ani și la anul credem că va fi o dublă sărbătoare: vom fi și la Iași, vom fi și la București și asta înseamnă că vom acoperi aproape toată țara”, ne-a declarat Ana Maria Pascaru, director de marketing al Destiny Park.

