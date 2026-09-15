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Investiții de 54 milioane euro în Uzina Mecanică Cugir pentru modernizarea producției de muniție NATO. Cine a participat la licitație

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uzina mecanica cugir
Foto: Uzina Mecanica Cugir/ Facebook
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Reprezentanţii Uzinei Mecanice (UM) Cugir au anunţat luni că a fost semnat un contract în valoare de 54 de milioane de euro, care vizează modernizarea infrastructurii industriale, creşterea capacităţii de producţie şi diversificarea gamei de fabricaţie a muniţiei de tip NATO. 

„Programul strategic de modernizare în vederea creşterii capacităţii de producţie şi diversificării gamei de fabricaţie a muniţiei de tip NATO, calibru 5,56 x 45 mm şi calibru 12,7 x 99 mm, a Uzinei Mecanice Cugir, cu o valoare estimată de 552,9 milioane de lei, a mai parcurs o etapă. Uzina Mecanică Cugir a semnat, la data de 11 septembrie 2026, contractul în valoare de 54 de milioane de euro pentru furnizarea unor utilaje speciale, executate la temă, destinate producţiei de elemente de muniţie NATO, calibrul 12,7 x 99 mm”, arată un anunţ publicat luni pe contul de Facebook al fabricii. 

Contractul vizează modernizarea infrastructurii industriale, creşterea capacităţii de producţie şi diversificarea gamei de fabricaţie a muniţiei de tip NATO şi urmăreşte îmbunătăţirea condiţiilor de muncă, precum şi creşterea eficienţei şi a responsabilităţii faţă de mediu. 

Nu a fost anunţat partenerul comercial, însă, la licitaţie, au fost depuse trei oferte, una din Belgia şi două din Turcia. Criteriul de atribuire a fost cel mai bun raport calitate-preţ. 

Utilajele speciale executate la temă vor fi capabile să producă elemente de muniţie cal. 12.7x99 mm tip NATO (degetar tub, degetar glonţ, tub, cămaşă glonţ, montaj glonţ, montaj cartuş). Ele trebuie să producă trei tipuri de cartuş calibru 12,7x99 mm tip NATO M8/M20/M33 şi să asigure o capacitate a liniei de producţie de minim 80 cartuşe pe minut la o eficienţă de minim 85%. 

La sfârşitul lunii trecute, UM Cugir anunţa că derulează un proiect strategic în valoare de peste o jumătate de miliard de lei pentru modernizarea şi dezvoltarea producţiei de muniţie la standarde NATO, reprezentând cel mai mare proiect de investiţii implementat la Cugir în ultimii 30 de ani. 

Proiectul a fost structurat în patru etape, dintre care una a presupus realizarea studiului de fezabilitate şi alte trei prevăd modernizarea halei industriale, respectiv modernizarea şi dezvoltarea capacităţilor de producţie. 

Astfel, etapa de modernizare a halei industriale presupune investiţii de 74,5 milioane de lei din fonduri proprii, având ca termen de finalizare luna decembrie 2026. 

Etapa de modernizare şi dezvoltare a capacităţilor de producţie pentru muniţia cal. 5,56 x 45 mm are o valoare de aproape 68 de milioane de lei şi termen de finalizare în noiembrie 2026, iar cele mai mari investiţii se realizează în cadrul etapei de modernizare şi dezvoltare a capacităţii de producţie pentru muniţia cal. 12,7 x 99 mm, aflată în derulare, respectiv peste 409 milioane lei. 

Finanţarea acestor investiţii strategice în cadrul UM Cugir se realizează prin intermediul unui sprijin financiar pe care Guvernul României l-a acordat în urmă cu doi ani şi din bugetul propriu al companiei. 

Uzina din Cugir a fost înfiinţată în 1799, în timpul Imperiului Habsburgic, sub denumirea de Fabrica de Fier şi Oţel. În 2004, societatea s-a împărţit în Uzina Mecanică şi Fabrica de Arme. 

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Editor : A.C.

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